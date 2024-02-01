遊日一趟花十萬！他見當地物價驚「真的有便宜？」 網曝1關鍵：光飯店就贏爆

國內旅遊價格昂貴，不少人認為到國外旅遊CP值更高。一名網友就表示，自疫情解封後，他去日本玩了3次，儘管日幣貶值，換到的匯率不錯，但當地的物價仍讓他不敢恭維，每次玩下來都花費近10萬，令他好奇「真的覺得去日本玩便宜嗎？」，文章曝光引發熱議。網友就點出關鍵在於「CP值」，你花同樣的錢，在日本能得到更好的待遇和享受。

該名網友在Dcard分享，自疫情解封後他已經去日本3趟了，每次都會待十天左右，因為很喜歡當地的風景、空氣及美食，加上日幣貶值，換到的匯率都不錯。但他實際到了日本後，當地的物價卻讓他很難接受。

原po表示，雖然日幣貶值，但當地的交通費與物價都漲，算下來真的也沒有多便宜，而且基本上他每次去想買啥就買啥，儘管沒買精品，但因為他是獨自旅遊，所以住宿沒人幫忙分攤，加上華航機票約1.8萬，還有零零總總的消費加起來，每次去一趟就要約十萬。

原po舉例自己其中2次的出遊花費，由於他的行程很滿，每天吃2頓正餐，中間餓了就買點心填飽肚子，而唯一買的高單價商品就是名牌風衣，不過也沒破萬，可是2趟玩下來卻不知不覺，就把60萬日幣花光了，還有另外刷卡，因此他很好奇「大家真的覺得到日本旅遊有便宜嗎？」。

文章曝光，許多人認為算下來還是很便宜，「玩14天不算購物，一人只花了四萬多吧，也沒窮遊，還去富士山住有露台的溫泉飯店看逆富士，但算購物就不得了了」、「上一次去京阪8天花了4萬5，飯店房間17坪大小，路上看到想去的店就進去看看，沒特別挑選餐廳，有一餐還吃到台幣3、4000的神戶牛，根本超便宜。」、「去年去了五趟日本，每趟3~10天不等，10天那次花了5萬多，其他次頂多3、4萬，真的很便宜啊」。

有網友點出關鍵在於「CP值」，「日本高品質跟極好的服務，我覺得窮遊也能玩得很享受」、「711的餅乾台灣賣83元，日本才賣38元，哪裏不便宜」、「重點是同樣的錢可以得到更好的，光是飯店就不知道海放幾條街，東西精緻又有品質，旅遊就要挑這種地方啊」。