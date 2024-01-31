台灣飯店「少1設備」不如出國？ 一票人搖頭：不要硬扯

近期有不少民眾抱怨國旅太貴，不如出國玩。然而，有民眾在「靠北住宿2.0」吐嘈，這幾天氣溫降低，但入住的飯店卻沒有提供暖氣，讓他忍不住直呼「台灣真的要改進」，不料引起其他網友批評。

原PO表示，出外旅遊的這幾天剛好很冷，入住的飯店竟然沒有暖氣，「價格是很平價，但不能因為價格便宜就沒有暖氣吧，還是出國划算」。他強調，日本、韓國的飯店，一踏進去就讓人感到非常溫暖，忍不住直呼「台灣真的要改進」。

貼文底下，許多人不認同原PO想法，「很難辦吧，一年會冷就這幾天…」、「有暖氣的飯店常被客訴呀，說室內很悶，然後一星奉上」、「台灣沒有暖氣的飯店佔大部份吧」、「日韓有暖氣是生活習慣，台灣沒這習慣，不需要硬扯」。

還有網友指出「平價旅店」通常不提供暖氣，「要暖氣又要價格便宜，不覺得很矛盾嗎？」、「一般平價旅館大多都是獨立式冷氣，除非是新型的冷暖氣空調才有」、「『平價旅店』沒有也很正常吧，很怕冷建議帶貼式暖暖包，穿襪子睡覺」、「新開的飯店才比較有可能有暖氣」。