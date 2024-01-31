快訊

2千萬得主是你？柴犬助攻刮刮樂嚕出百萬大獎 這些動物都是大獎吉兆

立院龍頭二輪投票不參與 賴清德喊話民眾黨：支持最好人選

台韓金融合作大突破！台灣「TWQR」登陸南韓 臺銀等13家率先開通

台灣飯店「少1設備」不如出國？ 一票人搖頭：不要硬扯

聯合新聞網／ 綜合報導
有民眾吐嘈，近期入住的台灣飯店沒有提供暖氣，還是出國比較划算，引起其他網友批評。示意圖／聯合報系資料照片
有民眾吐嘈，近期入住的台灣飯店沒有提供暖氣，還是出國比較划算，引起其他網友批評。示意圖／聯合報系資料照片

近期有不少民眾抱怨國旅太貴，不如出國玩。然而，有民眾在「靠北住宿2.0」吐嘈，這幾天氣溫降低，但入住的飯店卻沒有提供暖氣，讓他忍不住直呼「台灣真的要改進」，不料引起其他網友批評。

原PO表示，出外旅遊的這幾天剛好很冷，入住的飯店竟然沒有暖氣，「價格是很平價，但不能因為價格便宜就沒有暖氣吧，還是出國划算」。他強調，日本、韓國的飯店，一踏進去就讓人感到非常溫暖，忍不住直呼「台灣真的要改進」。

貼文底下，許多人不認同原PO想法，「很難辦吧，一年會冷就這幾天…」、「有暖氣的飯店常被客訴呀，說室內很悶，然後一星奉上」、「台灣沒有暖氣的飯店佔大部份吧」、「日韓有暖氣是生活習慣，台灣沒這習慣，不需要硬扯」。

還有網友指出「平價旅店」通常不提供暖氣，「要暖氣又要價格便宜，不覺得很矛盾嗎？」、「一般平價旅館大多都是獨立式冷氣，除非是新型的冷暖氣空調才有」、「『平價旅店』沒有也很正常吧，很怕冷建議帶貼式暖暖包，穿襪子睡覺」、「新開的飯店才比較有可能有暖氣」。

暖氣 飯店 國旅

延伸閱讀

大陸老公首次來台過年！ 台灣妹出發前做PPT演練 網見1重點全笑歪

在日本超商用餐被拒！達人分析「3狀況」曝原因：很多人不知道

貴又難訂！疫後東京飯店「漲破天花板」 日籍網紅激推5家最低不到750還有桑拿

台灣伴手禮別再送鳳梨酥！一票人推爆2商品：日本人最愛

相關新聞

她為進修花光月薪沒存錢 被母罵要「節流」網掀論戰：3萬2怎麼省？

小資族存錢不易，方法不外乎就是「開源」、「節流」，但在有限的月薪內，存錢有用嗎？有位女孩在網路論壇發文，詢問廣大網友們的意見，貼文下引出許多的留言，有認為應該存錢的，也有不贊同的想法。

台灣飯店「少1設備」不如出國？ 一票人搖頭：不要硬扯

近期有不少民眾抱怨國旅太貴，不如出國玩。然而，有民眾在「靠北住宿2.0」吐嘈，這幾天氣溫降低，但入住的飯店卻沒有提供暖氣，讓他忍不住直呼「台灣真的要改進」，不料引起其他網友批評。

貴又難訂！疫後東京飯店「漲破天花板」 日籍網紅激推5家最低不到750還有桑拿

新冠疫情解封後，日本再度吸引世界各地遊客前往，也連帶使得住宿價格飆漲。長住台灣的日籍網紅下坂泰生指出，對日本人而言飯店價格超過1萬5000日幣（約新台幣3122元）就不太能接受，而且1萬日幣（約新台幣2082元）以下的飯店又很容易客滿。他分享自己到東京出差會選擇入住千葉縣的膠囊旅館，不僅費用便宜，還有三溫暖等設施。

屁孩慶生大鬧KTV！ 包廂全是「麵粉、生雞蛋」 員工一看傻眼：真的會吐血

不少人慶生時會出奇招惡整壽星，不過日前一名KTV員工在網上發文指控，近日有10多位學生到店內慶生，席間大玩刮鬍泡、生雞蛋、麵粉等，讓清潔人員頭痛不已，脫序行為讓她直呼「這是哪門子的慶生？你們是來讓外場的阿姨們想輕生的吧！」

台灣伴手禮別再送鳳梨酥！一票人推爆2商品：日本人最愛

台灣擁有許多特色名產，多數人會聯想到鳳梨酥、太陽餅、蛋捲等伴手禮。對此，一名網友分享，近期要到日本出差，想準備台灣的伴手禮送給新客戶，但之前已經送過鳳梨酥、日月潭紅茶等禮盒，好奇詢問「是否有推薦送給日本人的伴手禮？」貼文一出後，多數網友點名2款商品，直言日本人一吃就愛上！

自己煮真的更划算？她逛菜市場被物價嚇傻 網揭關鍵原因

隨著物價上漲，自己煮和吃外食，到底哪個比較省錢呢？對此，有一名網友分享，近日實際逛菜市場一圈，發現自己買菜回來煮，根本沒有比較便宜，只是健康有保證而已，好奇發問「到底從什麼時候開始，在台灣自己煮沒有比較便宜的？」。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。