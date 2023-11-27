北部輸慘？南部小吃普遍好吃 內行曝「6大關鍵」：都是多年好店

百萬網紅「Cheap」因在臉書留言「我竟然看到有人說『我們牛肉湯不輸日本A5和牛』」，被解讀成認為台南牛肉湯不好，引發大批論戰。有網友指出，台南人說自己不屑米其林，但卻又自己選拔台南米其林美食，認為「台南人好像認為他們小吃天下第一」，有內行人指出有六大原因「南部小吃普遍比較好吃是真的」。

最近百萬網紅「Cheap」說出了「我們牛肉湯不輸日本A5和牛」，被解讀成認為台南牛肉湯不好，意外掀起了一股牛肉湯之亂，Cheap事後澄清「我從沒說牛肉湯不好吃」，只是感到奇怪，「一碗120元跟一口300元怎麼比？」，但後續還是造成許多討論。

PTT有網友發文，表示曾看到台南沒有小吃或餐廳入選米其林之後，台南人說台南不屑米其林，但是沒多久又自己選拔台南米其林的美食，網友表示，米其林星級餐廳的環境服務以及食材完全屌打的情況之下，個人是沒辦法接受紅色塑膠椅的攤販做出來的東西，好奇「台南人為什麼認為他們小吃天下第一？」

不少人也留言回應，「只是比較便宜，你就會覺得cp值比較高」、「因為很好吃，不需要理由」、「基本上台南高雄人常有種驕傲感，不過也不知道是為什麼」、「台南人在美食上超好戰的」，但也有人覺得「台灣根本不需要什麼米其林，我在維也納吃什麼不知道幾星的米其林牛肉湯，貴得要死味道比台灣路邊攤的牛肉麵還鳥」。

也有內行指出「南部小吃普遍比較好吃」的6大原因，分別是「1、地廣人稀、南部店面比較少。2、農業產區，食材新鮮道地。3、不用負擔高昂地租，專心作食。4、多數在家用餐，外出食用饕客口味刁鑽。5、新店面少，非打卡快閃，都是多年好店。6、南部店家多老實，非商人性格，不賺快錢」。