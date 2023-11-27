Cheap澄清台南牛肉湯之亂「1碗120元跟1口300元怎比」 黃偉哲也發聲

百萬網紅「Cheap」日前在作家陳志東臉書留言「有人說『我們牛肉湯不輸日本A5和牛』」等語，意外掀起牛肉湯之亂，也引來台南市長黃偉哲發文捍衛台南牛肉湯，「天生食材必有用，台南牛肉湯獨門美味舉世無雙」。Cheap昨澄清，「我從沒說牛肉湯不好吃」，只是感到奇怪，「一碗120元跟一口300元怎麼比？」

針對2025年台灣將開放紐西蘭鮮乳以零關稅進口，陳志東在個人臉書發文，憂心不只是對台灣酪農產生衝擊，將進而影響台南牛肉湯店。

Cheap在該篇文章留言，「看了你的文章就知道，牛肉湯就是那樣，肉品再怎樣，都不可能比得上國外那種專門飼養的肉牛，不管是品種、飼料、飼養環境等，但不知道怎麼回事，我竟然看到有人說『我們牛肉湯不輸日本A5和牛』」。一席話引起譁然，網友質疑他貶低台南牛肉湯。

百萬網紅「Cheap」日前在作家陳志東臉書留言「有人說『我們牛肉湯不輸日本A5和牛』」等語，意外掀起牛肉湯之亂。圖／取自陳志東臉書

「我從沒說牛肉湯不好，甚至我還拍影片大力讚揚」。Cheap昨澄清，指他遭到各種造謠抹黑，他從沒說牛肉湯不好吃，而是看了文章，再看到有人覺得牛肉湯不輸A5和牛，他才會覺得奇怪，「一碗120元跟一口300元怎麼比？」

「我們希望台灣更好」，Cheap表示，乳公牛飼養環境不好，是產業結構與成本問題。希望未來大家喝牛肉湯時能跟店家多問一句：「你們牛肉哪裡來的？是什麼牛？有看過他們的飼養環境嗎？」當店家感受到客人關心這問題，他們就會回頭詢問肉商，而當肉商感受到壓力，肉牛的環境，才會發生改善的可能。

律師呂秋遠在個人臉書表示，不同的肉品，就是有不同的料理方式與用途。台南牛肉湯，原本就是強調湯頭、刀工、生鮮，有人喜歡肉質富有油脂的和牛，也會有人喜歡清香甘甜的牛肉湯，這兩者不能比較。飼養環境、飼料等，因為牛種、部位、用途的不同，也不能相提並論。真要比較的人，應該是不會料理，或是不尊重料理。

呂秋遠說，和牛不是最高等級，它只是最貴，就算不論荷包，和牛也不要每天吃，對健康不太好。而且吃多了，真的會膩，「牛肉湯我可以一周喝好幾次啊」。

黃偉哲表示，這幾年台南市政府除了積極應對台紐貿易協定後，對於牛肉產業可能的影響，也一直努力提升台南牛肉湯的印象質感。台南牛肉湯最大的特色，就是溫體新鮮、產地直送，精選適合入湯的部位，在毫秒之間完成一期一會的邂逅。

黃偉哲表示，精緻飲食是台灣近年來逐漸受矚目的課題，台南市府會積極推動產學合作，讓台灣美食之都，在世界上具備更加獨特的招牌。