留學生囤泡麵過期 他撕開包裝後揭：還有一驚喜

不少留學生出國讀書，皆會在住處囤泡麵以備不時之需。一名留學生在「Dcard」網站上，以「丟掉過期泡麵前拆開看一下！」為題，分享一個生活小秘訣，即便人未出國也一樣受用。

原PO表示，自己出國留學所以會有囤泡麵的習慣，有時候因為捨不得吃，就會放到過期，最後還是決定忍痛丟掉過期兩個月的泡麵。但讓他意外的是，在拆開包裝察看一下調理包時，居然發現過期兩個月的泡麵內，調理包的保存期限有兩年！

原PO在像是撿到寶後，上網呼籲大家：「丟掉過期泡麵時，記得看看調理包有沒有過期！不要浪費了台灣泡麵的精華」，他也表示，目前手上所有過期泡麵的調理包都還可以安心吃。

據了解，一般泡麵的保存期限約為六個月，若依照原PO的說法，一旦泡麵的外包裝保存日期為過期後，內附的調理包可能還有一年半的保存期限。過期的泡麵本身則不建議再使用，會隨著過期的日數變長，影響泡麵本身的風味和質地。