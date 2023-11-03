在餐廳吃到壞掉食物卻收到1句回應 網氣炸喊：這是話術

有時候去餐廳吃飯，難免會吃到不滿意，甚至有問題的餐點，這時向業者反應，通常會得到合適的回覆。不過日前有位網友抱怨，他最不爽業者回覆這句「沒聽過其他客人反應耶」，對此，有內行人揭「這是話術」。

一名網友在PTT發文表示，他有時候在餐廳吃到壞掉食物，或買網購收到瑕疵物品，向店家反應時，通常對方會立刻作出補償或處理。

不過有些店家會馬上回覆「但我們都沒有聽過有客人反應耶」，原PO氣炸表示「我覺得別的客人沒問題不代表商品或食物就沒問題，畢竟很有可能只是沒有反應給店家而已；而且我今天就是碰到問題才向你們反應，那現在這句話感覺是在否定我的經驗，更甚者讓我感覺有問題的是我？通常出現這種應對的店家十之八九也是沒作為」。

文末，原PO詢問「這句話真的適合在危機處理時候使用嗎？」對此，許多網友回應「我會直接嗆回去」、「我會說別的餐廳不會這樣回我」、「我遇過這種人，我就好好指責他們哪裡有問題」、「這只是話術而已，就算一堆客人反應，他們也會這樣講」、「這不就是話術嗎？這種話超沒水準」、「大多店家都會虛心接受耶」。