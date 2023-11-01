壽司郎傳盤子跳出砸中客人包包「賠2000元禮券拒賠包」 網友逆風挺

一名女網友近日在Dcard上控訴知名迴轉壽司店壽司郎，在店內用餐時被輸送台上一盤又一盤的壽司盤打中，第一盤掉落的壽司直接砸落在她的包包和衣服上，第二盤則因為間接打翻了桌上的醬油，潑到先生的衣服和褲子。由於不滿壽司郎後續的處理方式，讓她決定「脫粉」。

原PO表示，上月29日中午與家人到新竹巨城的壽司郎用餐，才剛吃沒幾盤，就被在手點輸送台上的壽司盤砸到包包和衣服上，在等待服務生過來處理時，未料第二盤又砸下來，因為打翻桌上的醬油，讓先生的衣服、褲子也遭殃，讓原PO直呼：「今天是我們運氣好，是壽司掉下來，也剛好昨天還沒點烏龍麵，否則後果不堪設想」。

原PO繼續抱怨店家直至當天晚間8點才致電，他要求店家直接買下被壽司盤砸中的包包，壽司郎的客服在隔日上午致電回覆表示，可幫忙清洗包包但拒絕賠償包包的價格，包包的部分也可以走保險理賠的方式，但時間會比較久，也表明可直接賠償一張價值2000元的禮券，取代冗長的保險理賠方法。

原PO在電話中跟客服表示無法接受這樣的處理方式後，客後便詢問：「包包是幫您送回去還是？」讓她更質疑店家想處理事情的誠意，也讓她認為：「讓人不敢相信是專業的日本公司」、「他們的態度讓我以為我要他們賠10萬」。

但多數網友看完此事的來龍去脈後，紛紛一面倒支持壽司郎的處理方式，且認為原PO已賺到2000元禮券，何必再要求店家買包包賠償「獅子大開口」？且算算價格，若包含包包的送洗費加上賠償的禮券2000元，也已達到原PO聲稱污損包包的價值3、4千元，「我覺得算合理」。

有網友細究原PO貼出的污損照片，有人認為，「圖中包包的汙漬你可能濕紙巾擦一下就好了，是被壽司郎破壞到不能使用不是嗎？」、「要求買一個一樣的包不會覺得自己太誇張嗎？」。但也有網友認為，壽司郎的處理態度真的不優，若相同經歷發生在他身上，應該不會再去消費第二次，「要禮券幹嘛？」。