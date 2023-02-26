快訊

T1聯盟／氣氛仍火爆！對手噴「垃圾話」 霍華德推人險再釀衝突

6縣市低溫特報！北部2地「急凍」 入夜清晨恐跌破10度

瑞莎培育體操選手遭黑特 老公護妻怒嗆對方「肥的像豬」被判刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

差15歲！她常被誤認成「弟弟的媽媽」 苦主有感：已放棄解釋

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO時常被誤認成「弟弟的媽媽」，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
原PO時常被誤認成「弟弟的媽媽」，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

他不是我兒子！一名女網友在網路上發文，提到自己和弟弟相差15歲，導致常常被誤認成弟弟的媽媽，因此感到相當困擾，貼文曝光後也掀起討論，許多苦主都很有共鳴。

昨（25）日一名女網友在Dcard上以「他是我弟不是我兒子！！」為題發文，她透露和親生弟弟相差15歲，自己今年20歲，而弟弟5歲。原PO坦言去幼兒園接弟弟下課時，常常被其他同學和家長誤認成是弟弟的媽媽。原PO表示自己都會很有耐心地解釋，但其實心裡翻了無數個白眼。

對此，原PO好奇詢問大家，「我相信不少人家裡會有年齡差更大的，你們有過類似的經驗嗎？也會跟我一樣很在意嗎？我有想過買個姐弟裝，衣服上面一個寫姐姐、一個寫弟弟，應該會比較好吧，還是我打扮要年輕一點？各位有什麼不錯的想法，我不想被當媽媽了」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我跟我弟、妹差17歲，已放棄解釋了」、「我跟我弟差18歲，甚至還跟他長很像」、「跟我弟差10歲就受不了了，我根本變成免費褓母⋯還沒結婚生小孩就已經事先體驗到生小孩的痛苦了」、「我跟我姐差22歲，大家都以為我姐是我媽，我媽是我阿嬤」、「講個難聽的，年紀差這麼大，父母恐怕也會要妳在他長大後，盡一些類似父母的義務」。

也有網友提到，「我跟我小弟差22歲，我都叫他要大聲叫我姐姐」、「我和我妹差14歲，一開始會解釋，可是換來的是對方『我懂妳』的眼神，最後我直接放棄抵抗」、「多年來已經習慣了，從一開始就不是很反感被叫媽媽（但也不是開心），反正對方也只是想找個名詞稱呼」、「我和親妹妹差13歲，也常常被誤會，但我不會去解釋，一是我不在意年紀被叫大，二是否認就會有人開始提問怎麼差那麼多歲之類的」。

Dcard 兒子 父母 幼兒園

延伸閱讀

她想穿瑜珈褲上體育課「很奇怪嗎？」 網搖頭：形狀超明顯

他直呼「捷運上9成台灣女生都很漂亮」 全場點頭：亞洲第一名

不小心將飲料灑出來 外送員一舉動讓他不捨：太委屈了

外送員被消費者要求做「1特殊服務」 網歪樓：行規要抽三成

相關新聞

差15歲！她常被誤認成「弟弟的媽媽」 苦主有感：已放棄解釋

他不是我兒子！一名女網友在網路上發文，提到自己和弟弟相差15歲，導致常常被誤認成弟弟的媽媽，因此感到相當困擾，貼文曝光後也掀起討論，許多苦主都很有共鳴。

便當店咖哩為什麼是螢光黃？ 網解答添加「這物」：成本便宜

咖哩是許多人喜愛的料理之一，有網友發現便當店咖哩顏色幾乎都是「螢光黃」，甚至放隔夜還很容易酸掉，對此網友解答因為是用「薑黃粉加勾芡」，相對成本便宜，不過便當店烹煮後，室溫下放太久，則是造成不耐放的主因。

外送員被消費者要求做「1特殊服務」 網歪樓：行規要抽三成

外送平台的服務相當方便，消費者只要在家下單，不久後就可以收到餐點。不過，日前一名外送員在臉書上發文，透露有消費者在備註欄上要求，要他把餐送到後，用紙條寫下「還錢」，而貼文曝光後也掀起討論。

台鐵頻傳落軌「為何不學捷運裝月台門？」 內行人曝2關鍵原因

台鐵頻頻傳出不明原因落軌意外，像是民眾不幸被剛好開過去的火車撞擊，導致當場輾壓死亡。然而，一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「為何站數跟載客量比捷運、高鐵更多的台鐵，卻沒有普及設置月台門？」貼文曝光後也掀起討論，有內行人點出兩大關鍵原因。

不小心將飲料灑出來 外送員一舉動讓他不捨：太委屈了

外送服務相當方便，民眾不想出門只要動動手指，就可以利用APP訂餐，而外送員在運送餐點過程中難免會出現一些意外，一名網友在臉書PO文表示，接到外送員的電話告知不小心將飲料灑出來，對此感到抱歉，原PO並不在意，但對方一個小舉動卻讓他驚訝又感動。

正妹一脫「露兩片肉色」坐高鐵 過來人曝慘痛經驗：長滿疹子

許多人會利用為期4天的228連假出遊，大眾運輸工具在連假期間更是人潮眾多，但一名男網友就意外發現，有位IG網美在高鐵上「脫褲露屁屁」，不避諱地將這誇張舉動拍照PO網引起熱議。 這名網友在Dcar

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦