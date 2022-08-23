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男友母幫添購同居用品…她被要求出一半 想拒絕卻挨罵「不要臉」

聯合新聞網／ 綜合報導
男友堅持要她AA那筆錢，她不想，男友竟然直接罵她「不要臉，說東西都共用，怎麼可以不付錢？」示意圖／Ingimage
男友堅持要她AA那筆錢，她不想，男友竟然直接罵她「不要臉，說東西都共用，怎麼可以不付錢？」示意圖／Ingimage

有一位女網友表示，最近跟男友在外租屋同居，男友不想要用二手品，就請他媽媽去買了全新的日用品、家具等等，結果零零總總加起來買了2萬多元，男友要求她付一半的錢，說是要還給他媽媽的，她覺得那些東西，不是她想要買的東西，她很猶豫，想若不付錢是不是不太好，於是上網詢問大家的看法，該怎麼做才好？

日前一名女網友在Dcard上以「男友要求AA制，但我不想給」為題發文，原PO透露最近因與男友同居，買了2萬多元的日用品及家具，她覺得很多日用品可以搬家時搬過來就行了，但他男友卻堅持要買全新的，不僅買了一個五千元的展示櫃拿來放他的公仔，而且自己根本不會下廚，還荒謬的花了六千元買了兩個煮飯用的家電，還很堅持的說搬出來住就是要自己煮，這樣才「浪漫」，結果男友「煮了兩次完全不能吃的地獄料理以後，就放棄下廚的念頭了。」

原PO還表示，她也買了很多的生活必需品，是真正需要買的傢俱，像衣櫃、延長線、收納櫃等等，約四千元全部都是她付錢，但男友還是堅持要她AA那筆錢，更令她傷心的是她不想付，男友竟然直接罵她「不要臉，說東西都共用，怎麼可以不付錢？」

網友們看到這篇PO文拳頭都硬了，紛紛勸她分手「不給，自己要買又堅持AA，以後什麼東西都要計較這麼清楚？分手啦，不要住了」、「這樣罵妳不要臉的人往後你還覺得他會尊重你嗎？」、「這樣的男友妳確定OK嗎？真的還要嗎？分手算了吧」、「還沒同居就開始計較東計較西的男生，以後同居的日子，你一定會很想趕快搬家的」、「相處容易相住難，如果真的不適合就趁早吧」、「傻眼，這什麼男友」、「分手阿！快逃阿~~竟然講出不要臉這三個字，太侮辱人了！」、「還好有先同居，結婚後才發現不知道會多慘」、「這種應該不是考慮要不要付錢吧？考慮要不要分手比較實際」、「沒事不要同居，一同居就會有事，這樣也好，早點認清彼此的觀念不合，分手吧」、「換一個男友」、「再搬一次家」、「分手就不用付了」。

也有網友直白的說「兩個人都有用到的消耗品平分很正常，但妳述說的展示櫃跟煮飯家電，妳就沒有要用，還要妳付錢超奇怪欸，以後沒住那邊了，家電他自己帶回去啊，現在各付一半，難道以後要割一半嗎？」、「各位男性果然不能對女生太好，她才會死巴巴的來求解決…不管做得再好都會有問題，倒不如直接製造問題！」、「一起付的應該是要經過雙方同意的，如果對方覺得不用當然自己出啊」、「選出你覺得你會用的東西付一半錢，你根本不想買或不同意買的他自己負責，他根本沒有問過你的感受，憑什麼要你付一半的錢？他有尊重過你嗎？」、「很明顯你們的觀念不一樣，一個認為認為有東西可以用就沿用，一個認為什麼都要新的，那以後到最大的金額，大概就是要買中古還是新屋，沒有相近的觀念只會一直吵」。

分手 Dcard

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