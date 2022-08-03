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蛋糕少收1000元 店家事後追討反被客嗆：你們的疏失

聯合新聞網／ 綜合報導
一名蛋糕店業者表示，先前已和某位客人報價，但當天店面繁忙，因此少收1000元，事後客人卻不願意支付1000元。示意圖／ingimage
一名蛋糕店業者表示，先前已和某位客人報價，但當天店面繁忙，因此少收1000元，事後客人卻不願意支付1000元。示意圖／ingimage

許多人在買客製化商品時，會先詢問店家具體金額，避免超出預算，不過日前有店家表示，先前已經事先跟客人報價，但當天因為太忙，少收了1000元，事後跟客人追回金額，對方原先答應會補上餘額，事後又反悔，店家直呼「老闆娘很傷心」。

一名網友在「爆料公社」發文表示，他們是經營蛋糕店的店家，有顧客事先詢問客製化蛋糕費用，原先店家跟對方報價「鈔票1000元、製作費1200元，總共2200元」，顧客也答應並說下午要去拿，但店家因為現場忙碌，當時少跟顧客收1000元。

事後店家傳訊息給消費者，表示「沒有收到鈔票1000元，需要跟您補收鈔票的部分」，沒想到消費者卻回應「怎麼說是我少給？去的當下我問了兩次多少錢」，店家回應「下午您來的時候，沒有算到鈔票現金的部分，這是我們下午收錢的疏失，但實際您拿到的蛋糕有10張鈔票沒錯」。

原本消費者表示「你們自己當下報錯金額，我也問了兩次，自己的疏忽卻還要跟客人爭，那就麻煩退款吧」，店家獲得回應後，表示願意前往消費者指定的地點將蛋糕取回。

但消費者旋即表示「我想了想，怎麼變成我吃虧了。明明當下問了兩次價錢，你都回1200元，我還問了加購袋子是多少錢？你也報價1300元，袋子是100塊，我當下付了錢，也沒有馬上離開。自己報價錯誤，不想吸收虧損，還對客人說是客人少付了錢，我不知為何要去解決這個疏失」。

文章一出，引發網友討論「就是故意貪店家錢，難道不是嗎？一開始店家就跟你報價了，去拿時為什麼不問怎麼跟報價不一樣？」、「報價都跟你說了，當下知道為何不說」「我覺得事先都已經講好了，該給就是該給阿，跟疏忽沒有太大關聯，客人就是少收會當沒事，多收就爭到底」、「一開始報價就知道是2200元了，現在盧這個真不要臉，送人家的東西是誠意還要貪店家錢」。

不過也有網友站在消費者立場，直言「銀貨兩訖，是你們的疏失，真的只能吞下，不要考驗人性，會很失望的」、「離開櫃台了就是要自己負責了。如果客人回家後跟店家說少了1000元。店家會補給客人嗎？」

餐飲業

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