聽新聞
test
0:00 / 0:00
台灣好感度最高演藝圈夫妻是這對 網曝：私下感情真的好
演藝圈的夫妻檔常常會被大眾審視感情生活，一名網友也好奇在演藝圈內，好感度高的夫妻檔有幾對，其中獲得最多網友提及的是王仁甫與季芹，「偶遇過王仁甫夫妻，感覺私下感情真的好」。
原PO在PTT上以「演藝圈好感度高的夫妻檔」為題表示，對於演藝圈內大眾好感度高的夫妻檔，他想到丁文琪和林宥嘉、柯佳嬿與坤達，因為他們不會一直放閃，就算有放閃也很自然，看到反而會會心一笑，他反而不太愛太高調放閃的夫妻，並好奇「不知道大家高好感的演藝圈夫妻有哪些呢？」
網友紛紛留言，「修杰楷和賈靜雯，覺得他們很甜」、「修杰楷跟賈靜雯」、「修杰楷跟賈靜雯夫妻我很喜歡」、「艾力克斯那一對」、「艾力克斯跟李詠嫻」、「艾力克斯、季芹與仁甫」、「艾力克斯李詠嫻+1，上節目都蠻大方好聊的」、「艾力克斯和李詠嫻、史丹利和gigi」。
其中最多人提到的是王仁甫與季芹這對夫妻，「王仁甫跟季芹」、「王仁甫和季芹，爬山影片很感人也很有趣」、「偶遇過王仁甫夫妻，感覺私下感情真的好」、「芹仁+1，從國小就追他們到現在」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言