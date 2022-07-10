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台灣好感度最高演藝圈夫妻是這對 網曝：私下感情真的好

聯合新聞網／ 綜合報導
王仁甫和季芹被網友認為是演藝圈好感度高的夫妻，「爬山影片很感人也很有趣」。圖／經紀人提供
王仁甫和季芹被網友認為是演藝圈好感度高的夫妻，「爬山影片很感人也很有趣」。圖／經紀人提供

演藝圈的夫妻檔常常會被大眾審視感情生活，一名網友也好奇在演藝圈內，好感度高的夫妻檔有幾對，其中獲得最多網友提及的是王仁甫季芹，「偶遇過王仁甫夫妻，感覺私下感情真的好」。

原PO在PTT上以「演藝圈好感度高的夫妻檔」為題表示，對於演藝圈內大眾好感度高的夫妻檔，他想到丁文琪林宥嘉柯佳嬿坤達，因為他們不會一直放閃，就算有放閃也很自然，看到反而會會心一笑，他反而不太愛太高調放閃的夫妻，並好奇「不知道大家高好感的演藝圈夫妻有哪些呢？」

網友紛紛留言，「修杰楷和賈靜雯，覺得他們很甜」、「修杰楷跟賈靜雯」、「修杰楷跟賈靜雯夫妻我很喜歡」、「艾力克斯那一對」、「艾力克斯跟李詠嫻」、「艾力克斯、季芹與仁甫」、「艾力克斯李詠嫻+1，上節目都蠻大方好聊的」、「艾力克斯和李詠嫻、史丹利和gigi」。

其中最多人提到的是王仁甫與季芹這對夫妻，「王仁甫跟季芹」、「王仁甫和季芹，爬山影片很感人也很有趣」、「偶遇過王仁甫夫妻，感覺私下感情真的好」、「芹仁+1，從國小就追他們到現在」。

王仁甫 季芹 坤達 柯佳嬿 林宥嘉 丁文琪

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