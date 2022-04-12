你做得到嗎？這「手勢」超難比 網挑戰崩潰：人生第一次抽筋

有些看似簡單的手勢，但實際上有許多人比不出來。一名網友在網路上分享一種手勢照，她原以為大家都可以做得到，卻意外讓一票網友崩潰直呼，「小指頭快抽筋了」。

女網友在Dcard發文指出，「朋友們都做不出的手勢」並附上照片，從圖片中可見，她比出類似「三指敬禮」的手勢，但要將小拇指壓在大拇指上，而其他手指則要併攏，「一定要小拇指在上並且確實往下壓喔」，她原以為這看似簡單的手勢大家都做得到，「殊不知問過朋友之後，發現好像會的人不多」。

另外，原po表示她發現做得到的人，大部分都是有學過鋼琴的居多，因此推測「果然有後天的訓練差很多」，但她也補充會這樣是跟無名指沒有單獨的伸肌腱有關。

文章曝光，許多人也紛紛嘗試，但有不少人都以失敗告終，「小指頭抽筋了，人生中第一次」、「我不行，果然小時候學了很多年鋼琴還是彈很爛是真的」、「我像白癡一樣在大街上一直比三」、「兩隻手都不行，而且瞬間覺得自己的姿勢很智障」。

也有人挑戰成功，「我可以我男友不行，我笑超久的，因為他試很久」、「我有彈吉他，左右手都可以，不知道有沒有差」、「只有右手可以」、「咦？蠻輕鬆可以的，是正常嗎」、「雙手都可以打但滿憋的」。