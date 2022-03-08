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雜物亂堆、浴室不清…民宿一晚卻開這價錢 網：花錢去資源回收廠睡覺

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO不滿自己花了一晚2萬元的價格，住進公共空間十分髒亂的民宿。示意圖／Ingimage
原PO不滿自己花了一晚2萬元的價格，住進公共空間十分髒亂的民宿。示意圖／Ingimage

有些人出遊會選擇民宿而非飯店居住，但日前就有網友成為冤大頭，在社群網站貼出一晚要價2萬的民宿環境照片，唯有房間尚可，其他公共空間則十分雜亂，照片貼出後，網友們紛紛表示太扯，直呼是「包了2萬的資源回收場」。

有網友在臉書社團發文，不滿自己花了一晚2萬元的價格，住進一家環境極差的宜蘭民宿，只有房間比較正常，原PO形容如同「包了一棟垃圾場」。原PO也貼出環境照片，只見無論是室外或室內空間都非常髒亂，鍋碗瓢盆隨意丟棄在地上，原PO更表示，器皿近看還有一層黑灰，而雜物四處堆疊，浴室也沒有打理。

文章和照片貼出後，網友直喊太誇張，認為同價錢已經可以住進宜蘭的五星級飯店，「被當成盤子了」、「一晚2萬住資源回收場」、「這…收容所搞不好都比這好」、「2萬是包月了嗎？也太貴了吧」。也有網友推測「這應該平常自己住，客人來去親戚家住」、「這完全就是房東的家，因為你租了，所以他們暫時搬去別人家住」。另有網友開玩笑表示「讓你有家的感覺」、「『真』民宿」。

網友們也紛紛表示，想看該家民宿老闆在網路放上什麼樣的宣傳照片，有網友就搜出該家民宿，結果令人不可思議，因為訂房網站的房間照很正常，還有高達8.0分的評分，但網友也點出，除房間以外的環境照片，如廚房，就沒有相關照片。

而綜合《華視新聞網》、《民視新聞網》報導，該家民宿的老闆事後有出面澄清，表示廚房除非包棟，否則不會給客人使用。雜物部分，則是因為剛賣掉隔壁的房子，才把雜物暫時堆放於此。民宿老闆也喊冤，懷疑是因為自己規勸客人不要太吵鬧，才讓客人不高興。

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