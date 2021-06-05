朋友炫耀紓困補助3萬「要買iPhone」 他心酸發文引網兩派論戰

行政院推出的紓困4.0，針對弱勢勞工、農漁民等發放紓困現金，全國預計共有360萬人可領到紓困金。首波紓困現金也在4日凌晨起陸續進帳，有網友表示，朋友拿到三萬元紓困金，開心說要去換iPhone手機，讓他感到心裡很不是滋味，也引起網友熱議。

一名網友在臉書「爆廢公社」發文說，朋友昨天拿到了政府發的紓困金3萬元，開心的直呼「政府真好，送錢給我花，去年送一次，今年又送一次3萬」，原po表示，領到補助的朋友是在做工地，不用繳稅，薪水日領，也沒受到疫情影響，天天有工作，朋友更炫耀要拿補助「去換蘋果手機」。

朋友拿到紓困補助，開心的說要換iPhone手機。 圖／爆廢公社

原po反觀自己，工作的餐廳因為受到疫情影響放無薪假，而且也要繳稅、繳勞保，但是卻不符合補助資格，感覺自己是社會邊緣人，「完全無法感受到政府貼心的善意」，看到朋友領補助去換新手機，「心裡真的很不是滋味」。

此文一出也引起網友熱議，有人認為「保工會一定比較貴，工會是自己提撥退休金，公司行號是老闆幫你負擔七成，我一季工會+一個小朋友勞健保錢就破萬了，一年要拿4萬多來繳。」、「保工會所有金額都是自費，什麼公司補助都沒有捏」。

也有人跟原po想法一樣，「這就是政府的紓困，需要的補助不到，偏偏補助那些不需要補助的！」、「年就遇到一個有錢鄰居在炫耀了，重點他是很有錢的人，好多間套房在租人，不用工作等收租那種，只因為投保工會要領退休金，所以領到紓困」、「真悲哀！已經無薪假了，還要省吃儉用，別人還在上班還有支薪政府還發我繳的錢給他花，繳稅根本就是笑話」。