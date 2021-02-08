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在家住一天「沒隱私」受不了？ 租屋族笑：現實是殘酷的

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友說去年底離職後就先回家休息，沒想到才回家一天就因沒隱私，讓她直呼「想回外縣市租屋處了」。示意圖／ingimage
一名網友說去年底離職後就先回家休息，沒想到才回家一天就因沒隱私，讓她直呼「想回外縣市租屋處了」。示意圖／ingimage

究竟是在外租屋好呢？還是住家裡好？日前一名網友發文表示，自己畢業後一直在外縣市租屋工作，直到去年底離職後就先回家休息、陪陪家人，沒想到才回家一天，就讓她直呼「想回外縣市租屋處了」。

原PO在PTT的女孩板以「有時候真的很羨慕可以住家裡的人」為題，並說明原本想找家附近的工作，再加上住家裡也省錢，但回家需要跟妹妹一起睡同房，且因為父母親管得嚴，外加有一間衛浴不能使用，家人都得跑到她房間的浴室上廁所、洗澡。

「家人頻繁進出讓我覺得沒有隱私跟個人空間。」原PO忍不住直言表示，未來還是住外面好，彼此比較自在。此文一出，不少人和原PO的想法一致，紛紛表示，「租屋在外真的自由自在呀！但是房租就是自由自在的代價」、「跟妳情況類似，很懷念大學時期在外租屋的自由」、「住外面的好，住過就知道」、「都出社會了，離家住才是王道啦」、「住外面無敵棒，懷念」。

但也有網友認為，還能住家裡的時候要好好珍惜，「我很羨慕父母都還活著的人，回到家裡還可以看到爸爸媽媽真幸福」、「住家裡月租省超大」、「其實住外面才會珍惜住家裡的好」、「台北生活圈有家裡的房子，租金就差很多，過年過節也不用回鄉。」

對此，也有貼心網友建議原PO，「廁所快修好吧，沒用的東西就整理扔掉，家人懶得動，妳可以試著清理一下，或許能住得舒服許多」、「妳沒講吧……我回去時說吸塵器廢氣重我鼻過敏發作，我媽隔沒多久就換新了」、「住在家，省的錢拿來修浴室。」

PTT

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