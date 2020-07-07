在家抽菸被檢舉！他貼紙條嗆要「精神賠償」 網譏：笨到自首

許多人都討厭菸味，為了維護民眾的健康，《菸害防制法》訂定出吸菸場所的限制，有癮君子就認為在家抽菸應該就不違法，但如果菸味飄到別人家裡去，也是會挨罰的。一名網友在社區大樓的電梯裡看到貼了一張紙條，某間住戶因為不滿抽菸被檢舉，要求檢舉他的人出面來對質，甚至還要告對方要「精神求償」，讓拍照PO文的這名網友看了很傻眼，網友看了也說「居然自首，笨笨的」。

從原PO在臉書「爆廢公社」貼出的照片可看到，電梯裡的玻璃被貼了一張紙條，貼的人在紙上直接表明自己是住在三樓的某住戶，因為在家裡抽菸卻被檢舉，讓他相當不滿。這位住戶氣憤的寫道「你到底是哪一戶？出來當面跟我對質，你怕煙（菸）味，你不適合住在社區大樓，你應該住在獨棟獨院」，他還表示如果檢舉人願意給錢和2個月的押金，「我二話不說馬上搬家，你就不會聞到煙（菸）味」，甚至還在最後嗆聲「換我告你！精神賠償」，讓發文的原PO超傻眼，直呼「現在在室內抽菸的，可以比較大聲喔？」

貼文引來網友的不同看法，討厭二手菸的人痛批「真的是很討厭連在家也會吸到菸味」、「在哪抽菸是你的事，讓人家聞到你的二手菸就是你問題」、「抽菸是你家的事，讓別人聞到就是自私啊！就討厭菸味了，還在自家聞到別人二手菸，是叫人不用呼吸喔」、「菸味如果飄去別人家是可以檢舉的，傻傻的」。不過也有網友反批說「公賣局菸都在賣了，在家門關起來抽菸犯哪條？」、「在家抽菸到底怎麼了？現在連躲在家裡做自己想做的事情都不行了嗎？」、「現在的人都很自私，人家抽菸不行，你家有油煙就可以，怎麼不去叫政府不要賣菸？」、「在外面躲躲藏藏抽菸就已經夠沒人權了，連在自己家裡抽菸也被靠腰實在很沒道理」。

還有網友表示張貼紙張的住戶根本就是自投羅網，「很好啊，知道是誰了，請警察去罰錢」、「自己承認是否可以免去蒐證的麻煩」、「他自首了…直接請單位來開罰」、「這是在寫自白書嗎？交給環保局處理，連找都不用找」、「居然有人自首，告去法院要賠錢的，笨笨的」。

其實很多老舊建築因為管線相通，或者排風不良等原因，住戶在家裡或者家中浴室廁所抽菸時，菸味會飄散到走廊、樓梯間等公共區域，甚至還會經過管線飄到其他住戶家中，就曾有過類似案例，讓癮君子被告挨罰。

根據《公寓大廈管理條例第16條》規定，「住戶不得任意棄置垃圾、排放各種污染物、惡臭物質或發生喧囂、振動及其他與此相類之行為」；《民法第793條》也有規定，「土地所有人於他人之土地、建築物或其他工作物有瓦斯、蒸氣、臭氣、煙氣、熱氣、灰屑、喧囂、振動及其他與此相類者侵入時，得禁止之」，因此假如民眾在家中坐卻聞到從其他住戶飄來的菸味，可以提告精神賠償，並且禁止對方再把菸味飄進你家。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康