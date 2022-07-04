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考三民主義且錄取率超低 她曬「民國84年准考證」喚聯考世代共鳴

聯合新聞網／ 綜合報導
一位民眾在家中翻出民國84年大學聯考的准考證，令許多聯考世代的考生憶起當年。 圖擷自Facebook
一位民眾在家中翻出民國84年大學聯考的准考證，令許多聯考世代的考生憶起當年。 圖擷自Facebook

一位民眾在整理房間時無意間翻出民國84年大學聯考的准考證和成績單，放到網上後喚起諸多網友的陳年回憶，包括當年的大學錄取率低、寫錯要倒扣、考科還有三民主義等趣事，後來聯考制度於2001年被廢止，改為現今的「多元入學方案」，網友們也大力建議原po可以把這張准考證留作傳家寶。

一位女網友在臉書社團「爆廢公社po出一張准考證，上頭不僅標示出考試的類組、考區，考試科目還驚見「三民主義」一科，原來這是84學年度大學聯合招生考試的准考證，原po在家中意外發現還保存著它，不禁感慨「一試定終身的年代，原來它一直跟著我輾轉遷徙數十載，顛沛流離」。

許多網友見到照片後訝異表示，「以後就是傳家之寶」、「還留有大學准考證，好威」、「居然還留著……可以當傳家寶了！上百年後，民國中期的科舉考試用的！以後子孫就發財了！」。除了准考證外，原po也找到了當時的聯考成績單，令許多網友好奇詢問考試成績，原po靦腆回應，「吊車尾，太丟人，故意遮住啦」，不過一位自稱是原po學弟的網友直接爆料，「學姐，這個成績還吊車尾？民國84年中興法商欸」。

此文亦喚起聯考世代的考生共鳴，「三民主義申論題是夢魘，又臭又長」、「寫錯還要扣分的年代」、「記得那時期社會組錄取率約30%，自然組約50%」、「那個年代自然組錄取率比較高」，還有一些網友開起玩笑，「洩漏了年齡！」、「66年次上下」、「沒有一試啦⋯⋯喜歡的話多考幾次也行」。

中興大學 多元入學 爆廢公社

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