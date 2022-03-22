快訊

俄烏戰膠著 中共對美自稱「中立」只是煙霧彈？

高雄大停電出人命！ 中風病人呼吸器停擺 無法供氧死亡

百年古書經歷天災人禍 夾頁「押花書籤」仍完好如初

聯合新聞網 / 綜合報導
日本書商在一本百年前的舊書中，發現裡頭的押花書籤仍保持著完美的形狀。圖擷取自twitter
日本書商在一本百年前的舊書中，發現裡頭的押花書籤仍保持著完美的形狀。圖擷取自twitter

在保存文物時，除了東西本身容易隨著時間而劣化之外，地震颱風或者戰爭等天災及人為因素也容易造成損毀，可說有許多挑戰。最近有位日本網友，就意外在一本舊書中發現保存超過百年以上的物品，引起許多討論。

根據日本媒體「withnews8」報導，日本舊書商「古書森羅」近來在官方twitter上分享，表示他們在一本出版了約120年左右的書中，發現夾著一片形狀相當完整的押花書籤。

店家表示，雖然在舊書中發現押花書籤算是偶爾會發生的狀況，不過這本書已經出版了一百多年，在許多人之間來來回回，日本又有地震、戰爭或淹水等等的災害發生過，書籤卻還是能保持著這麼完整，十分難得。感覺自己也等於在冥冥之中，注定要與這片押花書籤相見一樣，決定將之作為收藏好好保存。

網友們也紛紛表示「太浪漫了吧」、「奇遇啊」、「不行我想到就要哭了」、「這好像是萩花吧」、「花的底下好像寫的是『學生情死問題』」、「『情死』這個詞現在也都沒在用了吧」、「要盡量避免接觸氧氣才能保存得久」、「都能聞到一百多年前的書香了」、「百年前又是戰爭又是天災的，以前的人到底是怎麼活下來的呢」。

日本 文物

延伸閱讀

體溫計折成「36.8度」更好用 日網友神發想被讚爆：快出商品

她快生了男友卻只顧爽打電動 遭批「幾小時都等不下去嗎」

沉溺當「課長」的快感 男玩手遊賠光薪水還欠債百萬鬧離婚

東大女因學歷太好交不到男友 遭拒絕50多次還被當珍禽異獸

相關新聞

百年古書經歷天災人禍 夾頁「押花書籤」仍完好如初

在保存文物時，除了東西本身容易隨著時間而劣化之外，地震颱風或者戰爭等天災及人為因素也容易造成損毀，可說有許多挑戰。最近有位日本網友，就意外在一本舊書中發現保存超過百年以上的物品，引起許多討論。

靈媒勸她「改住台灣別去大陸」 神準預言疫情大爆發

一名美國女生Amelia表示當初原本想搬去中國大陸，但靈媒卻告訴她應該來台灣，沒想到幾個月過後大陸爆發新冠肺炎疫情，她便改來台灣...

30年前看電影要「全體起立」？ 老前輩認了

許多人喜歡在假日到電影院享受與放鬆，不過有一名網友最近就分享，他聽長輩說以前的人要在電影開始前起立唱國歌，讓他難以置信，但有一些年長的網友回覆「30年前真是這樣」。

《MVP情人》捲起2002年的籃球熱

2002年上映的《MVP情人》由孫協志、張韶涵和顏行書領銜主演，該劇以籃球為主題，播出時讓全台少男少女都瘋狂了，掀起台灣籃球熱。

他花90元買「超便宜傳統甜點」 網：被騙了，半價買就有

雞蛋冰是許多台灣人喜愛的傳統甜點，受歡迎的其中一點是因為一支雞蛋冰通常都很便宜，很多小孩在下課後都會去買，不過一名網友分享，他最近出遊時買到兩支90元的雞蛋冰，引起網友質疑，「被騙了吧？不是一隻10塊嗎？」

「童年美食」快絕版 網：自己做俗擱大碗！

台灣有許多美味的傳統小吃，同時也是很多人童年時的回憶，有一名網友最近就分享一張圖片，上面有一條看似茶色的果凍，引來眾多網友共鳴「小時候最愛，現在都買不到了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。