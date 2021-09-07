半夜騎北宜公路超怕？內行點「背後真相」：這個更恐怖

北宜公路是條連接台北與宜蘭的公路，但因公路山勢陡峭與道路彎曲，傳出許多口耳相傳的靈異故事，對此，就有名網友在網路上好奇發文「晚上騎『北宜公路』是不是超可怕？」沒想到卻意外引起許多網友熱議。

原PO在PTT上以「太陽下山敢走北宜都是什麼人？」為題說明，自己前天用兩輪載著外送的箱子跑北宜公路，雖然從南港出發切西瓜去的，不過騎到坪林那邊，有好幾段不但沒有路燈，也沒有護欄，讓他不禁好奇「有人這時候敢用兩輪跑北宜公路嗎？」

此文一出，便有不少網友紛紛表示，最可怕的其實是「白天的三寶」，「晚上跑反而安全，至少盲灣吃對向的人變很少，就算盲灣吃對向也能從大燈提早發現」、「現在白天根本不想跑北宜，盲灣吃對向的逆行者有夠多」、「北宜九彎十八拐拓寬很多，就怕盲騎士」。

更有許多網友表示，晚上的北宜公路反而比較安全，「晚上跑反而安全+1，白天一堆鴿子猴子和路隊長」、「北宜暗的地方是坪林到宜蘭那段吧，新店到坪林都還蠻亮的」、「多走幾次就習慣了，以前半夜三點也照樣騎車上北宜，半夜沒什麼車反而好走」、「夜間跑山反而更安全」。