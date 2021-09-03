快訊

傳呼吸不順送醫 國民黨立委陳以信臉書報平安：我很好

已上學2天！桃園機師兒子確診 2800師生今篩檢停課14天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

泡麵蓋撕開別丟還有「這用法」 網：童年回憶啊

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友發現泡麵蓋的另一種用途，大嘆原來竟有這種吃泡麵法。 圖擷自wu_bibi抖音
有網友發現泡麵蓋的另一種用途，大嘆原來竟有這種吃泡麵法。 圖擷自wu_bibi抖音

泡麵可以說是台灣國民美食，市面上口味也百百款，各有擁護者。比起袋裝麵，杯裝或碗裝泡麵因為吃法更便利，往往更受歡迎，只要有熱水，隨時隨地都能享受美味。但你知道撕開碗裝泡麵後，那張紙蓋還能怎麼使用嗎？有位女網友在抖音分享了一段影片，秀出泡麵蓋子的另一種用法，驚訝表示：「真的大家都這樣子吃泡麵嗎？我真的是第一次看到有人這樣吃」。

只見影片中，網友將泡麵蓋子捲成一圈，變成漏斗錐狀，拿來當小碗使用，不但能解決泡麵一直浸在熱湯，太過燙口的問題，也很適合多人分食泡麵。

影片一出，釣出不少「懂吃」過來人，「我知道，但我不怕燙不會這樣吃」、「不會燙，也不會讓湯汁噴到衣服」、「我看韓綜學的」、「以前沒有湯匙，就這樣吃喔」、「這樣吃還不用多洗碗，舒服」。也有人開玩笑，「不然你以為泡麵蓋要幹嘛的」、「很正常啊，原來有人不知道」、「多不想洗碗」、「泡麵不是本來就這樣吃的嗎」。

不少人認為這是回憶吃法，「國中的時候跟同學一起吃泡麵，都這樣偷吃」、「這招我媽教我的，說這樣吃才不會燙」、「這吃法應該有好幾十年了，阿公時代就有了」、「小時候就這樣跟姊妹分享，長大跟小孩分享」、「高中生吃法，一碗麵大家分，那時候泡麵特別好吃」「有一次看阿嬤這樣吃，我偷偷學起來」、「八年級生的童年」、「好懷念的吃法」。

很多人愛吃泡麵，既方便又美味。圖為泡麵示意圖。報系資料照片
很多人愛吃泡麵，既方便又美味。圖為泡麵示意圖。報系資料照片

泡麵

延伸閱讀

金門炒泡麵都用這款國民口味？阿兵哥流口水：吃得是回憶啊

台灣重口味泡麵漸消失？老饕曝原因：光芒被外國蓋掉

泡麵加蛋散光光 老饕曝「1招完美煮法」：跟香港朋友學的

泡麵新口味激似外面賣的麻辣燙？！超入味鴨血、豆腐神還原！

相關新聞

泡麵蓋撕開別丟還有「這用法」 網：童年回憶啊

你知道撕開碗裝泡麵後，那張紙蓋還能怎麼使用嗎？有位女網友在抖音分享了一段影片，秀出泡麵蓋子的另一種用法，驚訝表示：「真的大家都這樣子吃泡麵嗎？我真的是第一次看到有人這樣吃」。

滿滿回憶！他曬20年前手機傳單 7年級見「沒這款神機」：都不想看

隨著科技日新月異，幾乎人手一支智慧型手機，改變了現代人的生活方式，同時也讓不少人懷念以前沒有智慧型手機的年代。近日就有一名網友分享一張近20年前的手機廣告單，瞬間喚起大批網友的共同回憶。

阿公家翻出裱框「閭山派」符咒 內行曝功效喊：別丟！是寶物

密密麻麻的符令文字和各種不同的字體令人看得眼花瞭亂，這張裱框的圖案是一名網友回阿公家發現的，仔細端瞧，裱框的材質為木頭，符令已經泛黃有懷舊感，最中間還有繪製了太極八卦圖案，四周則圍繞寫了白鶴仙師、龍神八卦及元陽上帝等字樣。

他曬整排電話卡嘆「談戀愛燒錢」 網曝都市傳說：這方法可打到爽

在沒有智慧型手機的年代，許多人為了與另一半聊天會使用公共電話，因此很珍惜和對方交談的每一秒。一名網友上傳一張投幣式公共電話及好幾疊電話卡的照片，並表示，在沒有手機的年代談戀愛是很燒錢的，引起不少網友熱烈討論。

金門炒泡麵都用這款國民口味？阿兵哥流口水：吃得是回憶啊

泡麵可以說是國民美食之一，有網友在爆廢公社二館分享，他逛街時看到有店家在賣「金門炒泡麵」，出於好奇心，他點了一份嘗鮮，一吃之下大為驚嘆，「這熟悉的味道...不就是維力炸醬麵嗎？」他好奇發問，金門真有這道菜？真的都這樣吃嗎？

老舊廚房「驚現地基主」默默守護全家 引網喊：好暖心！

許多人在搬進新家前，會先祭拜新家的地基主，就有一名網友分享，自己當初搬進新家時，家中的廚房一直帶給她恐懼的感覺，導致會害怕到不敢進去煮飯，沒想到日後卻在家中遇到許多詭事，反而使她之後不禁轉而感謝家中的地基主，「每次總是會讓我感動滿滿心裡溫暖，也算是另類的體驗吧！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。