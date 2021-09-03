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泡麵蓋撕開別丟還有「這用法」 網：童年回憶啊
泡麵可以說是台灣國民美食，市面上口味也百百款，各有擁護者。比起袋裝麵，杯裝或碗裝泡麵因為吃法更便利，往往更受歡迎，只要有熱水，隨時隨地都能享受美味。但你知道撕開碗裝泡麵後，那張紙蓋還能怎麼使用嗎？有位女網友在抖音分享了一段影片，秀出泡麵蓋子的另一種用法，驚訝表示：「真的大家都這樣子吃泡麵嗎？我真的是第一次看到有人這樣吃」。
只見影片中，網友將泡麵蓋子捲成一圈，變成漏斗錐狀，拿來當小碗使用，不但能解決泡麵一直浸在熱湯，太過燙口的問題，也很適合多人分食泡麵。
影片一出，釣出不少「懂吃」過來人，「我知道，但我不怕燙不會這樣吃」、「不會燙，也不會讓湯汁噴到衣服」、「我看韓綜學的」、「以前沒有湯匙，就這樣吃喔」、「這樣吃還不用多洗碗，舒服」。也有人開玩笑，「不然你以為泡麵蓋要幹嘛的」、「很正常啊，原來有人不知道」、「多不想洗碗」、「泡麵不是本來就這樣吃的嗎」。
不少人認為這是回憶吃法，「國中的時候跟同學一起吃泡麵，都這樣偷吃」、「這招我媽教我的，說這樣吃才不會燙」、「這吃法應該有好幾十年了，阿公時代就有了」、「小時候就這樣跟姊妹分享，長大跟小孩分享」、「高中生吃法，一碗麵大家分，那時候泡麵特別好吃」「有一次看阿嬤這樣吃，我偷偷學起來」、「八年級生的童年」、「好懷念的吃法」。
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