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夢到藍衣男緊張告知「你家出大事」 她驚醒後阿嬤竟真的走了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享真實經歷的故事，因阿嬤生病因此她常常去醫院探望，有天睡午覺時，夢到一位男子緊張地告訴她，「你們家出大事了」，醒來後姊姊竟接到醫院通知「阿嬤過世了」。圖／ingimage
一名網友分享真實經歷的故事，因阿嬤生病因此她常常去醫院探望，有天睡午覺時，夢到一位男子緊張地告訴她，「你們家出大事了」，醒來後姊姊竟接到醫院通知「阿嬤過世了」。圖／ingimage

有些人有特殊體質，能夠看見一般人看不到的東西，甚至可以夢到預知夢。一名網友分享真實經歷的故事，因阿嬤生病所以她常常去醫院探望，有天睡午覺時，夢到一位男子緊張地告訴她，「你們家出大事了，有人過世了！」，醒來後姊姊竟接到醫院通知「阿嬤過世了」，令她至今都認為整件事相當奇妙。

一名網友在靈異公社」分享真實親身經歷的故事，她從小都是阿公阿嬤帶大的，前年起阿嬤身體每況愈下，於是她也常常進出醫院探望，一天下午她想睡個午覺再去醫院探望阿嬤，在睡午覺時，夢境中出現一位身穿藍色衣服的中年男子，很緊張地告訴原po，「你快點起床！你們家出大事了，有人過世了！」。

原po馬上被驚醒，由於夢境中的場景、聲音實在太過真實，因此她還在回憶這個夢時，姐姐很緊張地推開房門表示，剛剛接到醫院通知「阿嬤過世了」，令她相當震驚，直到今天原po仍然覺得很玄，並相當好奇那位藍色衣服的中年男子到底是誰，「之前聽說祖先會先來託夢通知家中有人過世消息…」。

許多網友也分享相同經歷，「我堂姊（家族中較有特殊體質者，因年紀跟我爸相差不多故感情不錯）在我爸過世前夕夢到他穿上西裝，背對她要走了」、「我爸爸也說過，如果家裡有人出大事，祖先會提醒之類的，我遇到的是媽媽在醫院過世時，家裡一直聽到有女生啜泣的聲音」、「雖然我沒親身遇過，但我叔叔有說，他有夢到有人跟他說，要準備幫他二哥辦後事了，我叔叔還很生氣的罵了對方，沒多久，就接到我打給他的電話，說我爸要被醫院送回家了」。

有網友好奇原po家裡是否有供奉神尊或佛菩薩，她則表示，「有神尊」，有網友表示，「我只有聽過我表嫂說過，她說家裡如果有人生病，不能拜祖先，如果拜了，祖先看到家人生病會捨不得，會直接帶走…」。

夢境 阿嬤 靈異公社

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