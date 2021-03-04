快訊

福原愛親筆喊反省 江宏傑發聲明：感情不會消失

古早家庭理髮「生財工具照」 釣出一票老人：沉睡記憶被喚醒

聯合新聞網 / 綜合報導
家庭理髮店極具年代感的理髮工具曝光後，引起大批網友直呼懷念。示意圖／ingimage
家庭理髮店極具年代感的理髮工具曝光後，引起大批網友直呼懷念。示意圖／ingimage

不同年代的日常生活都有不同的特色，就連剪頭髮的方式都值得讓人回味，日前有一名網友分享極具年代感的理髮店工具，只見幼童的小小身軀直接坐在「洗衣板」上理髮，讓許多網友看了直呼懷念，「這篇文釣出一堆老人啊～」。

原PO在PTT八卦板分享小時候媽媽帶著去家庭式理髮廳剪頭髮的回憶，他表示以前小小的身軀因為不夠高，所以理髮店阿姨都會在椅子上放一塊「古早味洗衣板」，以墊高小朋友的高度方便理髮，但他也忍不住抱怨，「記得以前坐洗衣板剪頭髮時，屁股還會有痕跡，經歷過這個的都幾歲了？

家庭理髮店極具年代感的理髮工具曝光後，引起大批網友直呼懷念。圖擷自PTT
家庭理髮店極具年代感的理髮工具曝光後，引起大批網友直呼懷念。圖擷自PTT

文章曝光後引起網友熱議，紛紛釣出許多網友回想過往童年，「我小學都這樣剪，好懷念」、「坐過，但通常是厚木板啦」、「32歲了，話說那家還在」、「小時候在眷村理髮店有坐過」、「45，好像有坐過」、「我沉睡的記憶被你喚醒了，36歲有坐過」、「37坐過，釣出一堆老人」、「啊…不說都忘記了，懷念啊」。

還有網友默默幫原PO補充，「這種店通常洗頭還要坐著在洗手台上洗」、「洗手台還是白色方瓷磚，裡面的檯面是圓石子」、「嫩，我都坐阿嚕咪製（台語，指鋁金屬）的洗衣板」，不過也有自認年輕的網友直呼沒看過，紛紛吶喊「是誰在我腦中植入這段不存在的記憶！」、「第一次看到」、「哪國啊？沒看過啦」。

PTT 眷村

延伸閱讀

她曝「小漫畫本」才是乖乖本體！千人爆共鳴：都為了玩具才買

女大生曝老家銅板美食「20年只漲2元」 當地人爽曝：高屏地區才有

他秀出路邊懷舊麵包車照片 網友勾起回憶：好懷念

奇摩、哈電族聽過嗎？20年前最潮用語網嘆「時代的眼淚」

相關新聞

古早家庭理髮「生財工具照」 釣出一票老人：沉睡記憶被喚醒

不同年代的日常生活都有不同的特色，就連剪頭髮的方式都值得讓人回味，日前有一名網友分享極具年代感的理髮店工具，只見幼童的小小身軀直接坐在「洗衣板」上理髮，讓許多網友看了直呼懷念，「這篇文釣出一堆老人啊～」。

半夜外送到墓仔埔！「導航突失靈」他嚇壞 網：還是新台幣嗎？

美食外送平台崛起，許多人看中懶人商機紛紛投入外送員的行列。一名外送員在半夜時接到訂單，抵達客人家附近後導航卻突然失靈，一眼望過去都是墓群，所幸客人雖然有順利來取餐，但過程中令他不禁冒冷汗。

他秀出路邊懷舊麵包車照片 網友勾起回憶：好懷念

想買麵包不僅可以到麵包店，超商、賣場、連鎖咖啡店也都買得到，但早期還沒有這麼方便的時候，除了麵包店之外，最常見的就是穿梭大街小巷的「麵包車」了。有網友PO出在路邊發現的麵包車，讓其他人看了也直呼「好懷念」。

一張照片揭30年前南陽街 四、五年級生憶：小小教室塞上百人

台北車站附近的南陽街又被稱為補習街，自1954年第一間補習班創立後，1960年代起南陽街補習班林立，是當時學子的回憶。臉書粉絲團「報時光UDNtime」貼出1988年的南陽街照片，勾起不少人回憶當年的補習時光。

女大生曝老家銅板美食「20年只漲2元」 當地人爽曝：高屏地區才有

便宜美食人人愛，近日有網友曝光南部超市美食，配料澎湃卻只要銅板價，堪稱「月底救星」，且連賣20年幾乎沒漲價，讓她大嘆「什麼時候才會爆紅」。照片曝光後，在地人一看秒讚該超市方便又便宜，是「高屏人才知的小確幸」。

小朋友檳榔你吃過嗎？這張照片勾起好多人的童年回憶

有網友在臉書爆廢公社二館貼出一張照片，當中是早年常在柑仔店可以買到的蜜餞零食辣芒果，他說，「聽說吃過這個小朋友檳榔的人，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。