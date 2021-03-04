古早家庭理髮「生財工具照」 釣出一票老人：沉睡記憶被喚醒

不同年代的日常生活都有不同的特色，就連剪頭髮的方式都值得讓人回味，日前有一名網友分享極具年代感的理髮店工具，只見幼童的小小身軀直接坐在「洗衣板」上理髮，讓許多網友看了直呼懷念，「這篇文釣出一堆老人啊～」。

原PO在PTT八卦板分享小時候媽媽帶著去家庭式理髮廳剪頭髮的回憶，他表示以前小小的身軀因為不夠高，所以理髮店阿姨都會在椅子上放一塊「古早味洗衣板」，以墊高小朋友的高度方便理髮，但他也忍不住抱怨，「記得以前坐洗衣板剪頭髮時，屁股還會有痕跡，經歷過這個的都幾歲了？」

家庭理髮店極具年代感的理髮工具曝光後，引起大批網友直呼懷念。圖擷自 PTT

文章曝光後引起網友熱議，紛紛釣出許多網友回想過往童年，「我小學都這樣剪，好懷念」、「坐過，但通常是厚木板啦」、「32歲了，話說那家還在」、「小時候在眷村理髮店有坐過」、「45，好像有坐過」、「我沉睡的記憶被你喚醒了，36歲有坐過」、「37坐過，釣出一堆老人」、「啊…不說都忘記了，懷念啊」。

還有網友默默幫原PO補充，「這種店通常洗頭還要坐著在洗手台上洗」、「洗手台還是白色方瓷磚，裡面的檯面是圓石子」、「嫩，我都坐阿嚕咪製（台語，指鋁金屬）的洗衣板」，不過也有自認年輕的網友直呼沒看過，紛紛吶喊「是誰在我腦中植入這段不存在的記憶！」、「第一次看到」、「哪國啊？沒看過啦」。