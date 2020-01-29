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台味好物太便宜！日本文具達人狂推台灣3家在地「雜貨店」

2020-01-29 08:55聯合新聞網 綜合報導

日本「文具鑑定師」菅未里造訪台灣，在雜貨店中挖到寶。圖／GetNavi
日本「文具鑑定師」菅未里造訪台灣，在雜貨店中挖到寶。圖／GetNavi
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台灣有名的大型複合商場「誠品生活」去年在日本東京日本橋地區進駐分店，引起許多日本消費者提高了對台灣的關注。日本「文具鑑定師」菅未里近期走訪台灣，試圖品味這個因珍珠奶茶而聞名的國家，又聚集了什麼樣的文具。

日本知名「文具鑑定師」菅未里，日前在日本媒體GetNavi刊出一篇專欄文章，描述她在台灣觀察當地文具的風格。文中指出，在台灣有許多文具店，都以店長精心挑選的品項為主，可以說是文具的「複合商場」。她認為這些文具店雖然規模不大，但是都極具特色，品項也都個性十足，讓她十分享受。可惜的是，這些文具店往往展列太多日本的文具。似乎在台灣，講到「有質感的文具」，大家想到的都是日本製的文具，讓她直呼沒看到台灣製的文具，不太過癮。

不過，菅未里很快就發現了能夠找到台灣當地產製文具的地方：雜貨店。

外表看起來不起眼的雜貨店，是台灣人購買各種生活用品的地方。從古早的「柑仔店」，到現在如「小北百貨」、「松營百貨」等居家生活系的百貨賣場，都是台灣民眾生活的支柱。以日本來比喻的話，就像是「驚安的殿堂唐吉訶德(ドン・キホーテ)」一樣的地方。菅未里在一間名為「勝立百貨」的雜貨店，發現了大量的台灣文具。除了筆和筆記本之外，也販賣著各種貼紙、紙膠帶，吸引了菅未里的目光。

菅未里所看中的「Funtape Taiwan」紙膠帶，花樣具有台灣特色。圖／Ge...
菅未里所看中的「Funtape Taiwan」紙膠帶，花樣具有台灣特色。圖／GetNavi
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這些品項不只便宜，做工精美者也不在少數。其中，「Funtape TAIWAN」所製的紙膠帶，將台灣的食物、台灣特有的茄芷袋、有趣的招牌等繪製在紙膠帶上，定價只需要35元，勝立百貨更是特價到28元，讓菅未里大呼賺到。

比起風潮時尚的文具店，看似普通的雜貨店中，其實更能夠找到充滿台灣特色的風趣文具，讓菅未里不禁感嘆，真正想要的東西，往往都在燈火闌珊處。

珍珠奶茶

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