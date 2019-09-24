「誠品生活日本橋」店景曝光！台式美學席捲東京9/27正式開幕

2019-09-24 13:47 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



誠品於日本東京的首家據點「誠品生活日本橋」將於9/27正式開幕，誠品日本橋店的模樣與超過50個台灣進駐品牌，今天首度曝光。

「誠品生活日本橋」店內空間設計由台灣知名建築師姚仁喜以「古今交錯、新舊融合」為概念，融合江戶時代特色與當代日本工藝精神設計。30米「文學長廊」呈現誠品核心的閱讀精神，店內四個角落以文字為主題的春夏秋冬四色九宮燈，為藝術家董陽孜以漢字演繹日本俳句名家松尾芭蕉作品，相當有氣勢。

融合台日觀點，誠品生活與日本三井不動產及百年書店有隣堂合作，為日本讀者帶來全新閱讀體驗，開幕以「時間之橋、文化之流」為主軸，推出八大主題書展。攜手文藝春秋出版社，集結芥川賞、直木賞、大宅壯一賞等3大文學獎逾百位作家作品，也首度在日本策畫「誠品選書」及「日台文學交流」等主題書展。

誠品生活日本橋全店匯聚台日近百個品牌，當中，包括郭元益、王德傳茶莊等超過50個台灣原生品牌及設計好物。除了誠品生活文創平台expo策劃「台湾ロマン！人情味万屋」（万屋：古早味雜貨店），匯集台灣各式生活好物。自開幕起將推出上百場藝文活動，包括文學講座、料理實演、工藝手作、音樂表演、插畫創作等每周輪番上演。

地址：東京都中央區日本橋室町3-2-1（COREDO室町Terrace 2樓）