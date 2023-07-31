成都世大運／蔡瑞珊手掌骨折帶傷拚 韻律體操團體賽摘銅

成都世大運今天進行的韻律體操3帶2球團體賽，中華代表隊5人應戰，其中蔡瑞珊還帶著手掌骨折傷勢硬撐，最終團隊以24.750的分數獲得銅牌，拿到世大運韻律體操史上第3面獎牌。

最終韻律體操3帶2球團體賽，日本獲得金牌、中國銀牌，中華隊獲得銅牌，烏克蘭拿下第4名。

教練郭甯亞賽後忍不住落下淚來，替這群子弟兵感到驕傲。她在接受中央社訪問時說：「這面銅牌真的非常驚喜也很興奮，同時我也覺得選手真的太辛苦了。」

郭甯亞透露，「我們5個選手基本上都有傷，其中蔡瑞珊最嚴重，她的右手掌無名指最後一節接近手掌背的位置嚴重骨折，隨便誰都摸得出來整個在移動，我們都很怕她在比賽中直接戳出皮膚變成開放性骨折。」

據了解，蔡瑞珊7月20日練習時骨折，7月25日代表隊出發，原本在隊醫以及團本部的建議下，都希望蔡瑞珊不要出賽，但選手自己希望拚一下，這也讓教練團一直都心神不寧。

郭甯亞指出，「過去2年我們都有配合運科中心進行身體的監測，偏偏蔡瑞珊身體屬於只要營養不均衡，就比較容易出現疲勞性骨折，所以這個傷勢也可能是這樣來的。」

郭甯亞感性地說：「原本為了蔡瑞珊的傷勢，教練團想要降難度改一下她的支撐動作，但選手自己堅持不要，就是怕影響了團隊的成績。」

談到這一面銅牌，郭甯亞說：「這5個孩子，蔡瑞珊、羅郁晴、詹庭甄都是我從6歲開始帶的，另外彭凡晞、賴新雅都是從14歲開始帶，算一算也都快20年了，看著她們這樣跟著我一路吃苦到現在，終於能在國際賽拿到獎牌，心中的感動真的難以言喻。」