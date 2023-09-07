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印度探月成功！黃仁勳訪印見莫迪 為哪樁？

聯合新聞網／ 獨家報導
英偉達創辦人黃仁勳9月4日與印度總理莫迪會面，討論雙方在AI、探月工程方面強化合作的可能性。 圖／引自界面新聞
英偉達創辦人黃仁勳9月4日與印度總理莫迪會面，討論雙方在AI、探月工程方面強化合作的可能性。 圖／引自界面新聞

【文．陸懷恩】

印度近期在太空領域取得不少進展，英偉達創辦人兼首席執行官黃仁勳4日訪印，並與印度總理莫迪會面，難道是談登月大計？印度總理莫迪在社交平台「Ｘ」發布推文，透露出雙方談到人工智慧，黃仁勳贊揚印度表現，並看好印度才華洋溢的年輕一代。

據《界面新聞》報導，當地9月4日，英偉達創始人兼首席執行官黃仁勳與印度總理莫迪在印度首都新德里會晤。事後莫迪在「Ｘ」平台發布推文說，「與英偉達首席執行官黃仁勳先生，進行了一次非常愉快的會面。」莫迪表示，「我們詳細討論了印度在人工智慧領域提供的豐富潛力，印度有巨大潛力，而黃仁勳先生也對印度在此領域的成就表示讚賞，看好印度才華洋溢的年輕一代。」

此外，英偉達在當日也發出新聞稿指出，這次活動標誌莫迪與黃仁勳第二次會面，突顯英偉達在印度快速發展的科技產業中的作用。

黃仁勳還會見來自印度科學院、印度理工學院等機構的數10名研究人員，並共進晚宴。與會者涵蓋大型語言模型、天體物理學、醫學、量子計算和自然語言處理等領域的頂尖科技人才。

英偉達介紹說，當晚討論涉及多個話題，包括利用技術解決語言障礙、提高農業產量、縮小醫療保健服務差距與數位經濟轉型，及解決當下一些重大科學挑戰等。此外，英偉達還說，「隨著印度近期在太空探索領域的進展，技術能力正不斷擴大，雙方正探討合作。」

8月23日，印度第三次探月任務「月船3號」成功著陸月球南極，「月船3號」也是全球第一個登陸月球南極的探測器。9月2日，印度首個太陽探測器「太陽神-L1號」發射升空。

英偉達其與印度的關係深厚，早在2004年英偉達就在班加羅爾開始相關業務發展，目前，有4個工程研發中心，共計超過3800名員工。此外，英偉達開發者計畫中印度開發者數量已突破32萬，其CUDA平台在印度每月下載量超過4萬次，CUDA開發人員超過6萬名。

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