聖體藏著歌？《最後的晚餐》自帶安魂曲

【文/MUZIK】

達文西名作《最後的晚餐》，以耶穌被捕前與十二門徒告別的一餐為主題，描繪了十五世紀基督教世界對這個核心事件的定位與看法，無疑是繪畫史上的極致之一。

這幅備受矚目的作品，數百年來早已歷經各種角度的審視與解析，從其中人物是否曾經真實存在，到探尋內藏的占星學信息、不一而足。但最引起樂界注意的，莫過於2007年，一位牛津大學博士候選人、當時正在該校莫德林學院（Magdalen College）就讀的義大利音樂人、電腦工程師Giovanni Maria Pala，竟在畫中找到了所謂的「音樂密碼」——他把標準五線譜套到畫上，發現沿著桌邊排列、作為耶穌聖體的餅，加上這十三個人物手部擺放的位置，剛好可以在上頭譜出一段令人難忘的旋律——依據達文西左撇子的習慣，這段音樂若按其作畫時的鏡像編碼慣例，就可以「從右至左」地演奏出一個長約30秒的「隱藏版聖歌」。

聽起來確實跟耶穌預言猶大的背叛、彼得也將三次跟自己裝不熟的詭譎氣氛很搭，對吧？

Pala則認為，以達文西時代的流行樂器管風琴詮釋這段「安魂曲」，實在再適合不過了。

達文西研究專家Alessandro Vezzosi評述Pala的發現與推論確有可能，畢竟達文西多才多藝，其音樂家與樂器製作者的身分早已為人所知，要是真在畫裡藏樂譜，也一點都不叫人意外。

至於達文西為何選擇對此畫這般費心？後世猜測或許是他看中事主米蘭公爵Ludovico Sforza是為道明會恩寵聖母女修院而委託，預料作品將會受到妥善守護、長保安好之故。而《最後的晚餐》也確實不負所望，即使該院在二次世界大戰中受到轟炸，院中食堂畫著它的那一面牆卻倖存下來，讓該作得以完整留存至今。

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