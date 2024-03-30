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沙隆年不願續約 舊金山交響樂團團員叫板團方

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂
▲（© Andrew Eccles）
▲（© Andrew Eccles）

文/MUZIK

舊金山交響樂團（San Francisco Symphony）音樂總監沙隆年（Esa-Pekka Salonen）宣布，將於2024-25樂季合約到期時離開現職，並直言自己與理事會對於組織的未來沒有共識。

該團發言人Taryn Lott表示，理事會主席Priscilla B. Geeslin對此無法評論。執行長Matthew Spivey稍後則回應，樂團面對無可迴避的財務重負，顯然必須以各種方式處理，因此已經開始作出一些艱難的抉擇，包括取消SoundBox等。也希望之後還有機會與沙隆年合作。

現年66歲的沙隆年，2018年開始與舊金山交響樂團共事，2020-21年正式接棒在任25年的MTT（Michael Tilson Thomas），成為該團音樂總監。

近期，美國一線樂團人事紛傳異動，2022-23已從芝加哥交響樂團退休的慕提（Riccardo Muti）眼下後繼無人；洛杉磯交響樂團也在尋找杜達美（Gustavo Dudamel）2025-26樂季跳槽紐約愛樂後的新任人選；魏瑟—摩斯特（Franz Welser-Möst）將於2026-27樂季卸任克里夫蘭管弦樂團音樂總監；他的離開，無疑又為這一波大風吹增添了新的變數。

為此，舊金山交響樂團團員發出公開信，急籲團方理事會採取行動挽留沙隆年，停止壓縮節目、巡迴、教育活動，這些將威脅樂團作為全球一流音樂組織的決定。 信中提到，理事會缺乏對樂團未來的投資，導致沙隆年行將離去，讓他們非常傷心。停掉創新節目、取消巡迴、不對樂手進行有競爭力的投資（該團尚未調整其疫情期間遭到削減的薪資），不只讓頂尖大師出走，更是給樂團的未來出難題。沙隆年以其遠見推動該團前進需要的試驗與創新，他們希望繼續與他踏上未來的旅程；如今的結果，不只是團員與樂團、更是全市與其社群的重大損失。 他們進一步指出，藝術需要投資，團方嚴苛的撙節和該團手上與全美同儕相比極高的贊助金額，以及演出票房超越疫前的實際表現完全不搭。這不只讓他們成為目前全美唯一未讓樂手薪資回復疫前水準的大團，還讓歐洲巡迴泡湯，SoundBox系列、半舞臺製作、教育計劃都不見了。錯誤地節省威脅著樂團的未來，急切希望團方懸崖勒馬。

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