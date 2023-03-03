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音樂 串起每一刻

聯合新聞網／ MUZIK閱聽古典樂

【文/MUZIK】

過去有很多研究與報導指出，音樂是喚起我們某些生命故事與回憶的重要線索，甚至可以幫助失智症患者與自己的過去「重新連線」。但以往該領域相關的科學探索視野有限，例如大部分研究都使用特定的音樂選段、內容通常都出自最熱門的流行歌曲，而且是在實驗室或網際網路線上、而非人們在一般生活中聽到音樂的情境之下進行，也就無以討論實際生活裡的音樂，如何刺激聽者自傳式的回憶。

因此，英國Durham大學音樂系Kelly Jakubowski等人組成的研究團隊，改從78位參與者的日常生活收集資料，在四天的調查時間裡，請受試者按日紀錄每一個音樂片段引起自己生命回憶時的狀況。

他們還花了另外四天的時間，比較了由音樂引起的回憶，與由食物引起的回憶，並且對比受試者中18至34歲的青年人，與60至77歲的老年人有何差異。

該團隊發表在《British Journal of Psychology》的論文指出，不論對於青年組或老年組而言，音樂引起的自傳式回憶，都比食物引起的要強上很多，而且更能喚起自發性（自然發生，不用特別追想）的回憶；兩種刺激引起的回憶內容也有差別，比起食物，音樂喚起的回憶，始終得到受試者「更加重要」的評價，顯示音樂與自我認同的關係可能更為緊密——以往也有研究認為，對音樂的偏好，與性格、政治取向、認知方式等關於自我的重要面向有所關聯。

當然，食物與音樂引起的回憶也有相似之處，例如兩者都會先引出正向的情感，回憶的新舊與鮮活程度也沒有差異。

總體來說，老年組與青年組產生的回憶數量無異，自發性回憶的占比亦然，這與許多過去研究的結果大有不同——在典型實驗室情境中，受試者自發性回憶的數量，通常會隨年齡的增加明顯減少；不過取樣生活實境的研究，就沒有這種現象——表示實驗室所得，或許高估了年齡對記憶造成的負面影響。

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《MUZIK閱聽古典樂》

《MUZIK AIR古典音樂線上聽》

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