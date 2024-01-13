【專家之眼】為何國家級警報是電信詐騙簡訊？

1月9日下午數通以「國家級警報」為題之簡訊，在中央公職人員選舉前夕搞到台灣社會虛驚一場，更讓國防部飽受責難，更讓各方指責此乃政治操作選舉動員賤招。

但筆者必須在此非常坦誠指出，當天正在午睡，當接獲第一封簡訊時，當看到「國家級警報」先是眉頭一皺，想來想去從來沒聽過此項名詞，心中直覺就認為這恐怕是電信詐騙簡訊。隨後再看到「防空警報」四字，再加上耳中並未聽到任何防空警報音響信號，馬上更是認為絕對就是電信詐騙簡訊，於是決定不予理會，隨手將手機放在沙發旁邊，繼續維持午睡。

沒有想到隨後又來第二封簡訊，實在是吵人清夢，再看簡訊開頭又是「國家級警報」與「防空警報」，而此時仍未聽到任何防空音響號角警報，因此更是決定繼續補眠。等到數十分鐘後，起身閱讀簡訊文字，其中語辭不通錯誤百出，心中真是覺得發送此種詐騙信文真是丟人現眼，連寫個詐騙簡訊都沒有辦法打動人心引人上鉤。

結果隨手上網看到台灣社會已經為此烏龍警報搞到人心惶惶，各方經過查證後，更是痛斥整個作業荒唐失序，結果國防部變成眾矢之的，搞到三番五次對外說明與致歉，但其實台灣鄉親到現在面對此次烏龍事件，並未思考為何有些人會將其認定為電信詐騙簡訊不予理會，但為何又有民眾會信以為真隨之起舞，若是思考為何差距會如此之大，吾人實在有必要思考可從此次烏龍事件學到何等教訓！

首先，吾人必須注意，假若仔細思考為何整個發放防空警報作業過程，會與多年來所實施之萬安演習狀況落差如此之大？或許最重要盲點卻是在眾多人士指責國防部失職擾民過程中，是否有人注意到，運用簡訊通報「防空警報」，到底是否具有法源，相關民防法規與行政規範中，到底是否存在標準作業程序。而「國家級警報」是否存在法律定義，其實都是盲點所在！

其實到目前為止，社會輿論都將矛頭對準國防部，誠然若要發放防空警報其啟動源頭確實是空軍作戰指揮部，但負責發放防空警報之權責機關，卻是隸屬於內政部所轄體系，假若要問防空警報通報簡訊內容荒腔走板，究竟擬稿權責是在於國防部，抑或是接獲空襲威脅通報後，負責發放防空警報之內政部民防單位。

今天若是要問罪斬首，總還是冤有頭債有主，不能隨便就將這筆帳全都算在國防部頭上吧？特別是當民防單位都接獲簡訊後，為何未曾詢問國軍空防單位，是否要遵循正常作業規範發放防空警報，就這點來說亦有失職之處，但為何台灣社會僅將矛頭指向國防部，但卻對真正負責發放防空警報之內政部民防單位不聞不問，確實是啟人疑竇，顯然面對問題檢討作業疏失時，未能真正找到作業漏失環節，彌補此項作業盲點。

且讓筆者在此再嚴肅提醒一次，到底使用簡訊發放防空警報有無法源？國防部與內政部總是要搞清楚這個盲點，若無法條清楚規範，就必須盡速推動法制作業，彌補此項漏洞，將來運作才會依循章法，不會搞到只傳送簡訊，但卻未發放音響信號，最後被人認為是電信詐騙簡訊。

至於國防部不斷對外喊冤，宣稱絕對沒有意圖介入選舉配合政治操作；筆者面對袍澤對社會如此責難感到十分氣憤，在此亦必須非常誠懇提醒，在面對中央公職人員選戰最緊要關頭，就算是並非有意，但確實是跳到黃河也洗不清。

話說我不殺伯仁，伯仁卻因我而死；就算國防部並非有意配合，但在決定啟動發放防空警報，本身沒有想清楚所可能產生意外後果，最後造成非預期或是非有意造成後果，其實亦有法律責任。因為怠忽職守產生意外後果，在法律上稱為專業疏失(professional negligence)，這都可以成為受到損害者索賠理由。

所以國防部與其用訴諸感情手法去回擊社會負面評議，毋寧多花點時間去釐清在發放防空警報上，究竟要如何與內政部民防單位劃清責任歸屬。不從法條規範上去思考解決問題，下次透過簡訊發放防空警報，卻未配套發送正規防空警報音響信號，還是會被民眾認為是電信詐騙簡訊！

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