【專家之眼】榮家熱舞後的喧嘩 反映社會道德觀的失衡

台灣有個行將謝幕的弱勢群體，對國家的付出與所獲的關注甚不相稱，那就是1949年前後到台灣的低階單身士官兵，俗稱老芋頭。他們在犧牲大半人生精華歲月為台人付出後，近年除了偶有被騙錢、以及過苦日子卻還大量捐款的新聞外，或許因為凋零越來越多？聲音越來越少。但前日突然出現一個普受社會關注的新聞，就是某榮家找來火辣女舞者熱舞歡度中秋活動，討長者開心的行為受到撻伐與支持。

這樣的人從事如此活動，雖有人以長者身心需求理由給予支持，但從一些隻言片語中，仍能看出社會大眾不太了解這個群體；至於某些人從社會道德角度批評此事，如果把眼光放大到這些老兵生命長河的遭遇，就會知道那些人表面重視社會道德，但其所做所為反而傷害其價值。因為社會表現出對該群體不了解與不諒解，反映的是過去集體漠視其生命經驗。如果將社會道德視為維護群體利益的互動規則，批評者會讓人懷疑，犧牲自身利益維持社會有什麼意義？再認真想下去，就不會有人認真遵守社會道德了。

台人漠視這群體的貢獻，可從此次支持榮家活動聲音略知一二，畢竟他們還算是相對友善者。例如不少民眾認為「阿公阿嬤們開心比較重要」、榮家如果要道歉，對象應是「嫂嫂們」。然而，住榮家的人，多數是單身退伍老兵。是直到近幾年凋零日多，才開始接受有眷老兵，乃至於一般民眾自費入住。再仔細看爭議影片，就知道沒有女性長輩在場。

而說把眼光放大到老兵生命長河的遭遇，會知道以重視社會道德的理由批評荒謬短視。因為對老兵為台灣的巨大貢獻視而不見，僅非難其小節，這種「道德榜樣」，混亂了道德觀的輕重價值。讓人不知台人到底重視什麼。

說老兵對台灣有巨大貢獻，是因為1949年前後隨軍來台的那群人，有許多不是自願來台的，卻還是犧牲自己，專門做一般台人不願從事的工作。軍隊在國共內戰後期不受歡迎，許多會透過抓兵或騙人入伍增強實力。不少人就這樣跟著部隊到台灣。那些抓兵及少小與家人永別過程，有興趣者，可以看著名詩人管管在《大江大海一九四九》自述。

但他們還是拚命保護這個國家。在國共內戰轉對國軍不利後，美軍先袖手旁觀，直到民國三十九年才因韓戰介入台海衝突，而台灣自身等到四十年九月，才開始實施徵兵制度。該問的是，是什麼力量把之前勢如破竹的中共擋在海峽對岸？就是當時年輕的榮民們。

為了軍事理由，政府初期不准他們結婚。最早規定現役在營期間以及未滿三十八歲者不能結婚，後來情勢稍為緩和，政府制定《戡亂時期陸海空軍軍人婚姻條例》，規定他們訂結婚必須提前1個月寫報告經長官核准，接下來再放寬結婚條件，但還是有官士兵在營服役未超過三年不能結婚規定；而根據《陸海空軍現役軍人戶口查記辦法》，早期軍人的身份文件是軍人身份補給證，沒有身分證，直到民國五十八年才規定，無眷現役軍人應設立戶籍，發給國民身分證。算算時間，如果那些軍人當年大約十八歲來台，此時差不多四十歲。

這些低階士官兵對台灣部隊的重要性，可以參考民國九十年監察院對國防部未能適時革新士官制度，導致國軍後繼無人的糾正案。該文指出「政府遷台之後，大陸來台資深士官對於軍隊戰力之維持發揮穩定作用，該等士官於六十年代後期已相繼退伍殆盡，後繼無人，基層空虛。國防部竟怠於因應，情勢不斷惡化，遲至八十一年起始著手研擬及推動精進士官制度計畫」。即便現在多次調高待遇，部隊低階軍士官仍有缺額問題，可見這些工作沒有多少台人想做，而之前是由許多大陸來台老兵扛起來的。

有人把他們無法結婚原因歸咎政府不講人權。這說法不顧現實之處在於，當時就是需要有人扛起捍衛國家責任，事後看來，即便採取了徵兵制度，還是無法滿足捍衛國家要求。把責任推給政府容易，但政府其實是執行當時多數台人的想法。

這些低階士官兵收入少、社經地位不高，年紀卻不小，當時社會觀念又不像現在多元，可以想見，結婚之路充滿坎坷。這是他們單身，最後只能入住榮家的重要原因。為了國家耽誤幸福的人，過去社會卻對他們冷漠不去理解，現在還從道德角度批評之。如果讓人知道這些前因後果，怎麼激勵願意為台灣犧牲者？又怎麼說服大眾：犧牲自身利益維持社會有什麼意義？輕率做出輕重失衡的評價，恐怕是對社會道德更大的破壞吧。