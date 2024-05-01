電動車基金 商機奔馳

特斯拉29日股價大漲15.3%，帶動昨（30）日台灣的電動車相關概念股，包括高力、康普、美琪瑪、長園科、怡利電、車王電等紛紛鎖上漲停板，多檔個股表現湧入法人買盤進場，法人建議可伺機布局電動車基金或ETF，掌握長線契機。

特斯拉日前表示，透過持有3.5萬顆的輝達（NVIDIA）H100 GPU，將使算力大幅提升，以視覺為基礎的全自動輔助駕駛（FSD）最新版本V12表現優異，預計年底H100數量將再增加至8.5萬顆。

此外，新平台車款有望帶動2025年成長。法人分析，此次特斯拉財報最令市場驚喜的是，近期謠傳將暫緩的2.5萬美元新平台車款，不但將持續進行開發，甚至目標由原先2025下半年投產，提前至2024年底至2025上半年開始。

新光標普電動車ETF經理人劉恆誌強調，過去一年電動車產業表現平淡，不過電動車為全球政府推廣發展的目標，且近期各家大廠持續發力，可望引來新一波助力，以新銳電動車大廠特斯拉來說，執行長馬斯克28日訪中拜會中國官員，推廣自家全自動駕駛軟體（FSD）。

劉恆誌指出，為了因應先前政策，特斯拉自2021年以來均將所有中國數據存於上海，因此此次馬斯克訪中也希望中國政府能允許特斯拉將蒐集的數據回傳美國，用於訓練自動駕駛模型。

日盛全球智能車基金研究團隊補充，根據國際能源署IEA在4月發表的「2024年全球電動汽車展望」，2024年第1季全球電動車銷量年增25%，該季的銷量相當於2020年全年銷量，顯示動能強勁。

2035年前全球出售的汽車有半數是電動車，比重高於2024年的五分之一，且預估到2035年時，中國大陸有近33%、美歐則有逾20%的汽車都是電動車。時序正進入最新一季財報公布密集期，後續將高度關注各企業營運展望與產業前景，看好以AI科技為基礎的產品將逐漸推出，進而帶動終端需求的增長，包含車用硬體及軟體類股。