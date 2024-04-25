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科技基金 放長線釣魚

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
AI仍是科技趨勢主流。 圖／聯合報系資料照片
AI仍是科技趨勢主流。 圖／聯合報系資料照片

AI仍是科技趨勢主流，近期因中東地緣政治紛擾、通膨數據頑強令降息時間遞延，以及部分投資人選擇獲利了結等因素影響而震盪整理。法人建議拉回找買點，並長期持有、持續分批買進。

法人指出，景氣修復態勢未變，加上AI科技創新持續，相關應用與商機拓展仍有助支持科技企業營運與股價表現，短期回檔修正不失為逢低建立中長期部位的機會。

台股科技基金近一周績效表現
台股科技基金近一周績效表現

其中，美國科技股仍是全球AI科技領頭羊，成長動能看好；而台灣科技股則是在全球科技供應鏈中扮演重要技術樞紐的角色，受惠程度亦高，建議投資人不妨透過相關基金參與行情。

群益投信指出，台灣科技股仍具備基本面與題材面的支持，台灣在晶圓代工、IC設計、封測、電子代工等領域都擁有全球指標性甚至是龍頭代表企業，這些也都是全球AI趨勢發展下的重要關鍵技術與服務，使得在AI浪潮下，台灣科技企業同步受惠。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎分析，AI發展正驅動新一波的工業革命，領頭的美國相關科技巨頭整體獲利動能也獲得上修，尤以資訊科技、通訊服務等產業最積極發展與導入AI，也認為AI可望為企業創造更多營收。

此外，大廠也相繼加大投資AI科技的力度，市場預估未來AI市值將上看1.8兆美元。在龐大的需求支撐下，不僅有利於美國AI科技股表現，衍生而出的資料中心建設與電力概念股亦有望受惠，表現也值得留意。

野村高科技基金及野村e科技基金經理人謝文雄建議，「景氣回溫」、「庫存回歸正常」、「AI出貨挹注」等三大利多，預估整體上市櫃企業獲利將重回雙位數的高速成長，其中電子類股仍是成長性最佳的產業，預期業績能見度高的公司將率先復甦，從基本面出發的選股策略將更為重要。

台股近期盤面的重心將回歸到總體經濟景氣以及企業獲利展望， AI長線看好不變，長線主要投資標的仍以長期趨勢向上的產業為主。

科技股方面，AI伺服器、半導體先進製程與封裝、IP相關受惠，次產業的散熱、摺疊手機成長性高；傳產方面，看好電力、節能、綠能相關類股。

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