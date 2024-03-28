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風靡亞洲的「吉伊卡哇」開首間拉麵店了！地點、口味與周邊一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自「ちいかわラーメン 豚」官方X
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位於名古屋（名古屋パルコ 西館7階）近日迎來了一場盛大的拉麵店開幕了！吸引了大量粉絲前來朝聖全亞洲首間的「吉伊卡哇拉麵店」。一起來看看口味與周邊吧。

圖／取自「ちいかわラーメン 豚」官方X
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首間「吉伊卡哇拉麵 豚」掀起排隊熱潮，提供多種尺寸拉麵與精緻配料

「吉伊卡哇拉麵 豚」不僅提供各種尺寸的豚骨拉麵，如迷你碗、中碗和大碗，更以吉伊卡哇、小八貓、兔兔三隻角色命名，吸引了眾多粉絲的目光。配料方面，除了大塊叉燒、豆芽菜和玉米粒外，還有以吉伊卡哇造型的火鍋料，為拉麵增添了獨特的風味。

圖／取自「ちいかわラーメン 豚」官方X
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圖／取自「ちいかわラーメン 豚」官方X
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此外，點任一飲品更可隨機獲得拉麵店限定的角色透明貼紙，讓粉絲們收藏珍藏。店內也販售各種周邊商品，如拉麵碗、玻璃杯、毛巾和短袖T-shirt，滿足了粉絲們的收藏愛好。

圖／取自「ちいかわラーメン 豚」官方X
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圖／取自「ちいかわラーメン 豚」官方X
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採取預約制開放，快來日本名古屋朝聖

「吉伊卡哇拉麵 豚」目前實行預約制，這也使得粉絲們更加期待能前來朝聖。無論是品嚐美味的拉麵，還是收集各種限定周邊，都讓這次名古屋 PARCO 的開幕成為了一場不容錯過的美食饗宴，台灣的讀者若至名古屋旅遊一定要吃吃看了！

地址：愛知県名古屋市中区栄3-29-1

圖／取自「ちいかわラーメン 豚」官方X
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