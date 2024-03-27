愛心噴發！ 日旅館人員「最可愛的客房服務」大獲讚賞 促全球「玩偶睡姿開箱照」大串連

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聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝X@Pofukuma、X@vinnie850130、日本行銷最前線臉書社團
圖／翻攝X@Pofukuma、X@vinnie850130日本行銷最前線臉書社團

外出旅遊也會帶著心愛的「玩偶」一同前行嗎？ 當發現特別的「旅伴」也同樣受到禮遇時，瞬間也會感到快樂無比。近日一名網友在X平台發表，當他旅遊回到飯店時，發現工作人員幫小姪女的「傑尼」寶可夢玩偶「蓋上被子」，感覺無敵可愛，於是拍照上傳分享。

圖／翻攝X@Pofukuma
圖／翻攝X@Pofukuma

沒想到這則貼文快速獲得網友點閱按讚，後續也被「日本行銷最前線」臉書社群轉發分享，迅速獲得破萬次點閱按讚，網友們也紛紛回應留言串，分享自己「娃娃」享受體驗這類型旅館貼心服務歷程。

→網友perichat分享：房務人員幫我的大尾立蓋被，回房間的時候被治癒到了。

圖／翻攝X@vinnie850130
圖／翻攝X@vinnie850130

→網友Milka Chen分享：年前住東橫inn也遇過房務阿姨幫巧虎鋪床（小枕頭跟被被也是女兒的）回飯店看到超級驚喜。

圖／翻攝日本行銷最前線臉書社團 網友Milka Chen
圖／翻攝日本行銷最前線臉書社團 網友Milka Chen

→網友廖小文分享：在環球大廈京阪飯店，在水箭龜的手上放了左輪手槍～太可愛了。

圖／翻攝日本行銷最前臉書社團 網友廖小文
圖／翻攝日本行銷最前臉書社團 網友廖小文

→網友陳翊涵分享：東迪的大倉也有 超可愛還用紙摺了一個櫻花送我。

圖／翻攝日本行銷最前臉書社團 網友陳翊涵
圖／翻攝日本行銷最前臉書社團 網友陳翊涵

→網友Estelle Lin分享：在清邁的飯店住宿，回房後發現帶點異國風味的懶熊。

圖／翻攝日本行銷最前臉書社團 網友Estelle Lin
圖／翻攝日本行銷最前臉書社團 網友Estelle Lin

→網友徐千千分享：新加坡的飯店客房服務人員，是幫我的Elmo和蛋黃哥擺了一個很舒服的姿勢。

圖／翻攝日本行銷最前臉書社團 網友徐千千
圖／翻攝日本行銷最前臉書社團 網友徐千千

→網友Alyssa Wang分享：奧蘭多迪士尼 尤達大師大戰地球生物現場。

圖／翻攝日本行銷最前臉書社團 網友Alyssa Wang
圖／翻攝日本行銷最前臉書社團 網友Alyssa Wang

→網友Gigi Jovi分享：我剛滑完雪回來Niseko Northern Resort Annupuri，房務姨姨教我的水豚君要努力向上爬。

圖／翻攝日本行銷最前臉書社團 網友Gigi Jovi
圖／翻攝日本行銷最前臉書社團 網友Gigi Jovi

→網友黃嘉苓分享：遇到的韓國房務把女兒的狗，折到骨折了～～哈哈

圖／翻攝日本行銷最前臉書社團 網友黃嘉苓
圖／翻攝日本行銷最前臉書社團 網友黃嘉苓

→網友Jessie Huang分享：在埃及路克索回房間床上出現鱷魚，這是單人房，那天我獲得2條大浴巾4條毛巾跟2卷衛生紙。

圖／翻攝日本行銷最前臉書社團 網友Jessie Huang
圖／翻攝日本行銷最前臉書社團 網友Jessie Huang

→網友Cindy Huang分享：台灣的房務也會呦！幫我女兒的娃娃排排坐也超可愛。

圖／翻攝日本行銷最前臉書社團 網友Cindy Huang
圖／翻攝日本行銷最前臉書社團 網友Cindy Huang

旅行中回到飯店，能發現這樣的可愛小小插曲，多少會感覺心頭暖暖的，一口氣欣賞來自全球旅客們這麼多的「玩偶睡姿開箱照」，也會跟著感受到愛心噴發的療癒美好時光吧！

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