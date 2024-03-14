遊日注意！ 京都全新「觀光特急巴士」6月上路 連接JR站、直達清水寺等景點

疫後旅遊復甦，日本著名旅遊城市「京都」吸引大量遊客湧入，京都市政府繼2023年底宣布「禁帶大行李上公車後」又出新招，6月起將針對遊客推出「觀光特急巴士」，主打旅遊專用路線，分為2條路線，更快速前往前往清水寺、銀閣寺等景點，同時亦可減少當地人擠不上公車的窘況。

京都市今年6月推出針對觀光客的特急巴士，盼紓解遊客。圖／翻攝自京都市觀光協會英文官網

京都市交通局宣布，從6月起將推出「觀光特急巴士」，在周末與國定假日行駛，並分為「EX100」和「EX101」2條路線，「EX100」將會停靠最接近清水寺、祇園、平安神宮、銀閣寺等景點，而「EX101」則是從京都車站直達鄰近清水寺的五条坂。

日本京都賞楓季吸引大批國際觀光客，圖為清水寺楓紅盛況。記者楊德宜／攝影

兩條路線都從京都車站出發，後續考慮設置專用上車地點，以及詳細路線與時刻表，預計3月中旬定案；目前規劃上路後，成人票500日圓（約台幣106.92元），兒童票250日圓，在尖峰時刻預計每3、4分鐘就會有一班。票價雖為現行京都市公車票價的2倍，沿途停靠站比一般市內巴士縮減，可以更快速直達清水寺、銀閣寺及祇園等著名景點。

JR京都車站，有前往各主要景點的巴士路線十分擁擠。(路透社)

京都市政府表示，為鼓勵遊客改搭「觀光特急巴士」，將考量「觀光特急巴士」納入現行的「京都地下鐵˙巴士一日券」（地下鉄・バス1日券）的適用範疇，未來憑著要價1100日圓的一日券，可搭乘新設的「觀光特急巴士」以及地鐵、公車接駁。