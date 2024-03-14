玩不到了！ 日富士急樂園「Do-Dodonpa 雲霄飛車」永久關閉　拆除估損6億日圓

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝富士急樂園網站
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正式玩不到了！ 日本山梨縣富士五湖地區的「富士急樂園（富士急ハイランド）」，園內有多座雲霄飛車，其中以讓人嚇破膽的「絕叫系設施」最著名，業者於13日宣布，雲霄飛車設施「Do-Dodonpa」（ド・ドドンパ）將永久終止運行，含拆除費用在內估計損失6億日圓。

圖／翻攝富士急樂園網站
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富士急樂園深受許多追求刺激感、速度感的遊客喜愛，曾獲選曾金氏世界紀錄認證「世界之最」的遊樂設施，其中「Do Dodonpa 急速過山車」全長1244公尺，號稱能在1.56秒內加速到時速每小時180公里，擁有「世界No.1的加速力」和「世界最大等級的圓形環」。

據日媒報導指出，自2020年12月至2021年8月期間，就接連有數名遊客因搭乘設施，造成頸椎等部位骨折，而業者須配合調查，已於2021年8月全面暫停設施運作至今。

圖／翻攝富士急樂園網站
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園方在官網貼出公告，針對為了能完全消除顧客受傷、逆行風險等確保安全運行，已多次與廠商進行討論，但最終結論仍認為「具體實現有所困難」，考量到以安全為第一優先，因此決定永久關閉「Do-Dodonpa」雲霄飛車。園方在2024年3月期決算中，列出包含拆除費用在內，估計高達6億日圓特別損失(約新台幣1.3億元)。

圖／翻攝富士急樂園網站
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