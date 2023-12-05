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京都觀光注意！ 即起「禁帶大件行李上巴士」 網友提3大解決方法

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
京都「巴士一日券」將於明年3月底正式廢除，但京都市公車即起「禁止攜帶大件行李上車」，圖為京都著名景點清水寺。法新社
京都「巴士一日券」將於明年3月底正式廢除，但京都市公車即起「禁止攜帶大件行李上車」，圖為京都著名景點清水寺。法新社

疫情解封後，大批觀光客重返日本旅遊，外國旅客大量湧入日本，而以公車為主要通勤工具的京都當地居民，對於遊客的大型行李讓公車被擠到動彈不得，感到十分不便。日本近期公布一項新規定，京都市的公車「禁止攜帶大件行李上車」！

有日本網友在社群平台X中分享，近期發現京都市的公車外頭都貼上了「禁止攜帶大型行李」的標誌，還有中、英、日文3種版本，近日掀起台灣網友討論分享，據了解，登機箱以上尺寸就算大件，背包如果太大咖，也會被視為大件行李。

圖／翻攝twitter＠社群平台X
圖／翻攝twitter＠社群平台X

由於京都市公車內並沒有任何大件行李放置空間，若是攜帶較大背包搭車都可能造成其他乘客困擾，還會影響上下車動線，以及讓需要搭車京都市民也無法上車。京都市於是在公車外貼出告示，請帶著大件行李的遊客，改以搭地鐵或計程車來紓解交通。而京都「巴士一日券」日前已停賣，預計明年3月底正式廢除，藉此希望觀光客多少搭公車，多善用其他交通方式。

經由網友們的討論建議，攜帶大件行李、背包到京都遊玩，解決方法包括：搭乘地下鐵或直接坐計程車、選擇離車站較近的飯店入住、從飯店將行李直接寄到機場，或從機場寄至飯店的「空手觀光」服務。

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