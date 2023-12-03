「9公尺史努比耶誕樹」現蹤日本東京！還有耶誕花園與博物館拍不停

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聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自グランベリーパーク
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東京最大Outlet──南町田Grandberry Park，2023年因應耶誕季節打造了令人驚豔的耶誕打卡聖誕樹。不僅結合了史努比博物館、購物商場和精緻餐廳，而且迎接遊客的是一座高達9公尺的史努比聖誕樹，絕對是一場視覺盛宴，小朋友還可以跟史努比變身的聖誕老人的趣味互動，超可愛。

圖／取自グランベリーパーク
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今年台灣造訪日本人數衝新高，此回若造訪東京，不妨到中目黑的首家史努比咖啡廳，再特別前往「南町田Grandberry Park」的「史努比博物館」。這片廣大的區域涵蓋車站、鶴間公園、Outlet購物商場和多家引人入勝的餐廳。2023年聖誕季，南町田Grandberry Park與史努比攜手合作，從史努比燈飾、聖誕樹，再到耶誕老人史努比，統統都有。

圖／取自グランベリーパーク
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即日起，當夜幕低垂，整個南町田Grandberry Park將被點綴成燈光璀璨的聖誕夜景。入口的迎賓廣場更展示了一個大型的「史努比聖誕花圈」看板，為遊客提供溫馨的歡迎。

圖／取自グランベリーパーク
圖／取自グランベリーパーク

而重要高潮！今年南町田Grandberry Park聖誕活動的重點之一，是在園區的「劇院廣場」中央耸立的9公尺「史努比聖誕樹」。樹周圍擺放了入口處相同的史努比聖誕花圈看板，絕對是2023年底史努比鐵粉一定要朝聖的景點之一，若有近期安排日本東京的讀者，一定要去拍照感受一下。

圖／取自グランベリーパーク
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史努比 東京 博物館 咖啡廳 公園

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