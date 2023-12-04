5000日圓免費領！玩日本「北九州市」享好康 多處景點、餐飲都能用
不少航空直飛日本各機場，讓遊日更方便。為吸引觀光人潮，福岡縣北部「北九州市」自即日起至2024/2/21祭出「5000日圓電子折價券」，海外旅客只要至指定地點就能免費領取，可於市內多處景點及餐廳使用。
北九州市為提升當地旅遊，即日起至明年2月21日推出「5000日圓電子折價券」贈於海外旅客，每日每次至日本皆可領取乙次，限量30,000人。
凡至北九州市綜合旅遊問訊處、北九州機場綜合旅遊問訊處、門司港懷舊海峽廣場、北九州市旅遊問訊處、TKP Garden City博多站築紫口、福岡機場和關西國際機場等指定地點，出示護照與填寫問券即可領取。贈送之折價券可於皿倉山纜車與爬坡車、小倉城等多處知名景點，以及標有「WELCOME！KitaQ」的餐飲店家和購物商店折價使用。
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