東京芭娜娜「美女與野獸」人氣回歸了！新增2款新包裝、28入爽吃香蕉夾心
東京芭娜娜是台灣人熟悉的日本國民伴手禮之一，除了招牌的香蕉海綿蛋糕外，近年也推出了夾心餅乾、半月餅乾等不同款式的新型伴手禮。更令人矚目的是，東京芭娜娜積極與知名卡通角色合作，此次要回歸的是人氣「美女與野獸白巧香蕉夾心餅乾」系列，餅乾印有可愛又討喜的人氣角色圖案，精緻的造型讓人捨不得吃下去，吸引了眾多日本民眾搶購品嚐鮮。
目前這款夾心餅乾將於2024年3月15日強勢回歸，並推出兩款全新包裝。其中一款是28入的鐵盒餅乾，盒身呈現貝兒與野獸共舞的畫面，並採用了浮雕設計和浪漫的馬賽克玻璃窗背景。
消息一出，許多日本網友紛紛表示要為了這款鐵盒餅乾快快入手，若有前往日本旅遊的讀者，不妨買一盒來嚐鮮收集囉。預計3/15開始販售，28入鐵盒版售價3672日圓，最便宜的12入僅需1404日圓。
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