爆火女明星來了！韓國粉萌IP「Loopy」旋風來台 打卡送「限量Loopy透卡」快閃倒數剩7天

各位訓練師們小心！超可愛的寶可夢週邊來囉，【威秀影城】這回推出皮卡丘和可達鴨的造型週邊，購買套餐就可以把牠們帶走；這個週末還有寶可夢的限定活動在台南展開，粉絲們是時候動身、出發完成寶可夢任務囉！

2024-03-07 14:01