爆火女明星來了！韓國粉萌IP「Loopy」旋風來台 打卡送「限量Loopy透卡」快閃倒數剩7天
粉萌熱潮襲台！風靡韓國的當紅女明星「Loopy」來了，經過台粉千呼萬喚，快閃登陸新光三越信義新天地A8館，韓國直送Loopy小物免代購現貨帶回家，還有超可愛的限定拍貼機一定要來拍照留念，打卡加碼再送小禮物。快閃倒數剩7天，追星日程先排起來！
超可愛「粉紅小海狸 Loopy」旋風來台快閃，進駐新光三越信義新天地A8館五樓，現場就有各式Loopy周邊逛好逛滿，展場必備「主題拍貼機」更有Loopy限定拍貼框超萌超療癒。此外，整個快閃區滿滿的粉色充滿少女心，每個角落都能看到Loopy的身影，限定造景當然要打卡起來發IG限時。
此外，加碼還有消費打卡贈獎活動，只要在活動現場消費Loopy商品不限金額，追蹤Zanmang Loopy官方IG帳號並完成活動步驟，即可獲得「限量Loopy透卡」；另有滿額禮活動，只要消費滿300元即贈「限量Loopy小卡（共6款，隨機發放）」，身為頭號粉絲的你一定要收集啦。
Loopy 台北快閃店
快閃期間：即日起～3/17
地點：信義新天地A8 5樓（服務台旁活動區)
官方IG：https://www.instagram.com/zanmangloopy_tw/
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言