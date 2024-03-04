粉絲暴動了！7-11「蠟筆小新屁屁怪獸」周邊超解壓 療癒「立體屁屁」捏得到

史努比Snoopy的超萌周邊第二波來襲！情人節史努比花束風靡全場後，威秀影城再度引爆史努比熱潮，推出令人垂涎的第二波限定商品。這次一共推出了十款新品，包括「玩偶收納掛袋」、「玩偶飲料杯套」、「造型按摩搥」、「絨毛零錢包」等，每款都結合了可愛與實用的設計，更有「珊瑚粉史努比杯套」與「奶油黃糊塗塔克杯套」等限定色款，無疑是史努比迷們的夢幻收藏品！

2024-02-23 13:00