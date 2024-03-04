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粉絲暴動了！7-11「蠟筆小新屁屁怪獸」周邊超解壓 療癒「立體屁屁」捏得到

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／7-ELEVEN提供
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輪到小新控剁手手啦！7-ELEVEN搶攻熱門IP周邊市場，頻頻推出各大IP限定商品。本次最新推出「蠟筆小新屁屁怪獸鑰匙圈」，打造紓壓系療癒周邊。還貼心新增新品周邊販售門市查詢功能，Hello Kitty、寶可夢、樂高統統有，粉絲們都衝了！

圖／7-ELEVEN提供
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超商化身周邊店！7-ELEVEN最新推出可愛到爆炸的「蠟筆小新屁屁怪獸鑰匙圈」，Q彈立體屁屁造型任你捏，隨身攜帶方便療癒又紓壓；還有「蠟筆小新立體屁屁隔熱杯墊」、「屁屁怪獸造型存錢筒」等實用周邊，即便是當作擺設也超療癒，打造最萌最經典的「屁屁怪獸系列」，即日起至4/7可於ibon機台預購，粉絲們都喊可愛邊買單啦。

蠟筆小新屁屁怪獸鑰匙圈，預購價238元。圖／7-ELEVEN提供
蠟筆小新屁屁怪獸鑰匙圈，預購價238元。圖／7-ELEVEN提供

屁屁怪獸隔熱杯墊，預購價280元。圖／7-ELEVEN提供
屁屁怪獸隔熱杯墊，預購價280元。圖／7-ELEVEN提供

屁屁怪獸造型存錢筒，預購價588元。圖／7-ELEVEN提供
屁屁怪獸造型存錢筒，預購價588元。圖／7-ELEVEN提供

此外，因應多款熱門IP周邊相繼開賣，特別開設「OPEN!PLAZA 新品販售門市查詢」，人氣IP抽抽樂、周邊商品DM及販售門市一次看懂，Hello Kitty、航海王、史努比、貓福珊迪、三麗鷗迪士尼統統有，動動手指輕鬆把療癒小物們帶回家。

圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN 三麗鷗 史努比 寶可夢 蠟筆小新 超商 迪士尼

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