粉絲暴動了！7-11「蠟筆小新屁屁怪獸」周邊超解壓 療癒「立體屁屁」捏得到
輪到小新控剁手手啦！7-ELEVEN搶攻熱門IP周邊市場，頻頻推出各大IP限定商品。本次最新推出「蠟筆小新屁屁怪獸鑰匙圈」，打造紓壓系療癒周邊。還貼心新增新品周邊販售門市查詢功能，Hello Kitty、寶可夢、樂高統統有，粉絲們都衝了！
超商化身周邊店！7-ELEVEN最新推出可愛到爆炸的「蠟筆小新屁屁怪獸鑰匙圈」，Q彈立體屁屁造型任你捏，隨身攜帶方便療癒又紓壓；還有「蠟筆小新立體屁屁隔熱杯墊」、「屁屁怪獸造型存錢筒」等實用周邊，即便是當作擺設也超療癒，打造最萌最經典的「屁屁怪獸系列」，即日起至4/7可於ibon機台預購，粉絲們都喊可愛邊買單啦。
此外，因應多款熱門IP周邊相繼開賣，特別開設「OPEN!PLAZA 新品販售門市查詢」，人氣IP抽抽樂、周邊商品DM及販售門市一次看懂，Hello Kitty、航海王、史努比、貓福珊迪、三麗鷗、迪士尼統統有，動動手指輕鬆把療癒小物們帶回家。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言