荷包又要失血啦！寶可夢呆萌週邊【威秀影城】週末開賣 帶皮卡丘捕捉寶可夢去～

各位訓練師們小心！超可愛的寶可夢週邊來囉，【威秀影城】這回推出皮卡丘和可達鴨的造型週邊，購買套餐就可以把牠們帶走；這個週末還有寶可夢的限定活動在台南展開，粉絲們是時候動身、出發完成寶可夢任務囉！

圖／威秀影城提供

同樣是黃色的寶可夢，除了指標性的皮卡丘外，還有一臉呆樣的可達鴨，這次威秀影城為牠們一起推出了造型杯和造型鑰匙圈，要陪著大家度過看電影的時光；造型杯的部分，有皮卡丘的睡覺款及「拋媚眼」款，還有卡達鴨的「抱頭款」；造型鑰匙圈則是「拋媚眼」跟一般可達鴨兩款，將在3/8這天開賣，鐵粉們看電影的時候記得把牠們帶回家！

圖／威秀影城提供

3/9、3/10這個週末，不只是台南燈會最後兩天，更有寶可夢「Pokémon GO City Safari」活動在台南進行，屆時可以帶著可愛的皮卡丘杯、可達鴨杯或是掛在身上的鑰匙圈去捕獲寶可夢，訓練師們還不快衝一波！

圖／威秀影城提供

威秀影城-寶可夢週邊

皮卡丘造型杯套餐799元

1個中爆米花、1杯皮卡丘造型杯飲料、1杯中杯飲料、1款熱食

寶可夢造型杯套餐439元

1個中爆米花、1杯寶可夢造型杯飲料(共有2款，皮卡丘或可達鴨隨機)、1杯中杯飲料、1款熱食

寶可夢造型鑰匙圈套餐539元

1個中爆米花、2杯中杯飲料、1寶可夢造型鑰匙圈(共有2款，皮卡丘或可達鴨隨機)、1款熱食

圖／威秀影城提供