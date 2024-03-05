快訊

女大生等公車遭冷氣砸死 冷氣行老闆出庭「打家庭牌」求情：孩子剛出生

整理包／致癌物蘇丹紅流竄全台…用途、危害有哪些？中鏢產品一次掌握

曾被Toyz公審「狗都不吃」 超派炸雞分店宣布3月底結束營業

只有五天！7-11「取貨即贈7元購物金」悄開跑 網提醒必做「這2招」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供

超商取貨贈購物金！選擇7-ELEVEN取貨的朋友有福了，即日起至3/9，活動期間到7-ELEVEN取貨即贈「7元購物金」，準備取貨記得「這兩招」才不會錯失好康！

即日起至3/9，7-ELEVEN推出OPEN POINT會員限定「取貨送7元購物抵用券」。圖／7-ELEVEN提供
即日起至3/9，7-ELEVEN推出OPEN POINT會員限定「取貨送7元購物抵用券」。圖／7-ELEVEN提供

網購族別錯過！7-ELEVEN於今(5)日起至3/9推出OPEN POINT會員限定「取貨送7元購物抵用券」的好康活動，取貨結帳前記得「報會員電話」或「刷會員條碼」，抵用券兌換期限至3/17，一次結帳至多5個包裹，數量有限、送完為止，若是大量取貨建議分開結帳，才不會錯失7元好康喔。

此外，有網友分享經驗，遇過店員說不能累積、不給用會員的情況，因此有內行人強調「不管店員說什麼」都要堅持報會員或刷條碼。

圖／摘自「7-11全家 各超商新品資訊共享」臉書社團 網友Peifei Tseng
圖／摘自「7-11全家 各超商新品資訊共享」臉書社團 網友Peifei Tseng

編輯推薦

7-ELEVEN 網購 超商

相關新聞

只有五天！7-11「取貨即贈7元購物金」悄開跑 網提醒必做「這2招」

超商取貨贈購物金！選擇7-ELEVEN取貨的朋友有福了，即日起至3/9，活動期間到7-ELEVEN取貨即贈「7元購物金」，準備取貨記得「這兩招」才不會錯失好康！

皮卡丘抱枕毯、吸管杯超萌必收！全家再攜手寶可夢推野餐周邊 迷你杯同步推茶飲新口味

寶可夢粉絲口袋又破洞！迎接最適合出遊的春天，全家便利商店宣布再次攜手寶可夢打造全新春季計畫，以「Best Tea Tim...

粉絲暴動了！7-11「蠟筆小新屁屁怪獸」周邊超解壓 療癒「立體屁屁」捏得到

輪到小新控剁手手啦！7-ELEVEN搶攻熱門IP周邊市場，頻頻推出各大IP限定商品。本次最新推出「蠟筆小新屁屁怪獸鑰匙圈」，打造紓壓系療癒周邊。還貼心新增新品周邊販售門市查詢功能，Hello Kitty、寶可夢、樂高統統有，粉絲們都衝了！

捨不得用！7-11「史努比暖暖包」可愛大臉再出擊 加碼療癒新款「史努比玩酷口袋瓶」要收藏

史努比又來了！全球性療癒IP「史努比」再度攻陷你的荷包，於7-ELEVEN推出多款療癒小物，從能帶來溫暖的造型暖暖包、保溫提袋及保溫瓶，再到趣味十足的...

殺紅眼！ 7-ELEVEN福袋拼出清「買一送一」 全家禮盒下殺5折紅帽子掃貨

殺紅眼！ 7-ELEVEN福袋拼出清「買一送一」 全家禮盒下殺5折紅帽子掃貨

威秀影城「史努比Snoopy迷必收藏的限定周邊」開賣了！造型杯套、按摩槌與零錢包統統有

史努比Snoopy的超萌周邊第二波來襲！情人節史努比花束風靡全場後，威秀影城再度引爆史努比熱潮，推出令人垂涎的第二波限定商品。這次一共推出了十款新品，包括「玩偶收納掛袋」、「玩偶飲料杯套」、「造型按摩搥」、「絨毛零錢包」等，每款都結合了可愛與實用的設計，更有「珊瑚粉史努比杯套」與「奶油黃糊塗塔克杯套」等限定色款，無疑是史努比迷們的夢幻收藏品！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。