只有五天！7-11「取貨即贈7元購物金」悄開跑 網提醒必做「這2招」
超商取貨贈購物金！選擇7-ELEVEN取貨的朋友有福了，即日起至3/9，活動期間到7-ELEVEN取貨即贈「7元購物金」，準備取貨記得「這兩招」才不會錯失好康！
網購族別錯過！7-ELEVEN於今(5)日起至3/9推出OPEN POINT會員限定「取貨送7元購物抵用券」的好康活動，取貨結帳前記得「報會員電話」或「刷會員條碼」，抵用券兌換期限至3/17，一次結帳至多5個包裹，數量有限、送完為止，若是大量取貨建議分開結帳，才不會錯失7元好康喔。
此外，有網友分享經驗，遇過店員說不能累積、不給用會員的情況，因此有內行人強調「不管店員說什麼」都要堅持報會員或刷條碼。
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