解鎖全家隱藏版優惠！「3月取貨神券」限時10天發送 最新「票券優惠」再加碼、一路享到年底
全家3月取件優惠來了！於全家便利商店網購取貨贈「優惠神券」，經典拿鐵、原味熱狗、單品拿鐵銅板價三選一，限時10天；還有自3/1起更新上線的「FamiPort票券優惠」一次看，解鎖全家隱藏版優惠記得先收藏！
全家便利商店3月「取貨神券」優惠活動報到，分為3/4～3/8、3/19～3/23兩個檔期，凡在活動期間到全家完成包裹取件，即贈「優惠小白單」，可享「15元Let's Café熱經典拿鐵(小)」、「15元經典原味熱狗」或「25元Let's Café熱單品拿鐵(小)」等三種好康擇一兌換，最高現省45元。
全家3月取貨優惠每人單筆交易限贈5張，數量有限、送完為止。優惠使用期限部分，3/4～3/8檔期活動兌換至3/15，3/19～3/23檔期活動則兌換至3/30。
此外，全家隱藏版「FamiPort票券優惠」亦自3/1起更新開跑，即日起至12/31，持有全家FamiPort票券除可享全家便利商店指定商品優惠價外，另可於Let's café Plus品牌體驗店、大戶屋、bb.q CHICKE享有餐飲優惠，如Let's café Plus品牌體驗店「經典中杯美式/拿鐵買一送一」、大戶屋內用贈紅茶或檸檬紅茶、bb.q CHICKE消費滿399元贈甜心QQ球等。
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