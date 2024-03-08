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飛天小女警來了！韓國爆紅「31冰淇淋」超強聯名再一發 草莓腦袋看到會暴走
飛天小女警再出動！在韓國爆紅的美國連鎖冰淇淋品牌「Baskin Robbins（31冰淇淋）」攜手飛天小女警搶攻韓國市場，推出一系列夢幻聯名新品，像是「草莓糖冰淇淋、草莓優格冰沙」等少女心甜點，包裝上也看得到花花、泡泡和毛毛的活潑身影。3月有到韓國玩當然要嘗鮮打卡一下囉！
韓國「Baskin Robbins（31冰淇淋）」太會了！頻頻攜手知名當紅IP聯名推出新口味冰淇淋和各款甜品，本次則是邀請到充滿力量的「飛天小女警」，最新推出3月新口味「草莓糖冰淇淋」，酸甜草莓雪酪與草莓冰淇淋結合，加上跳跳糖等巧妙點綴，口感層次超豐富，草莓腦袋都要衝。
除了聯名冰淇淋外，還有「草莓優格冰沙」、「飛天小女警愛心冰棒」及聯名冰淇淋蛋糕，其中「飛天小女警愛心冰棒」擁有最吸睛且貼合主題的造型，有看到一定要買起來！而聯名冰淇淋蛋糕則藏有人氣紅不讓的「紐約起司蛋糕、媽媽是外星人、薄荷巧克力」等共6種口味冰淇淋，一個蛋糕實現所有願望。
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