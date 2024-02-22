高雄人盼到了！「31冰淇淋」回歸高雄線索曝光 網友「許願成功」嗨爆了
終於等到！連鎖冰淇淋專賣「31冰淇淋」經過網友千呼萬喚，終於要回歸高雄擴點啦！預計插旗北高雄、苓雅區及前鎮區，目前已在104招募人才。不少網友看到該消息都超嗨，直呼「好期待 要吃爆」、「拜託快開」、「終於盼到了」。
高雄人歡呼！根據104人才招募刊登，「31冰淇淋」即將回歸高雄，預計在北高雄（左營區）、苓雅區及前鎮區等地的百貨商場設立門市。粉絲專頁「高雄點」火速分享新訊，引發在地網友討論，留言區除了一片歡呼聲外，已有網友開始推測進駐哪些百貨，參考北部設點，新光三越的可能性較大，SKM park 高雄草衙也被網友列入可能清單。
由於官方尚未釋出消息，且還在人才招募階段，實際開幕日與據點再請靜待官方公布，udn美食旅遊頻道也將追蹤最新情報，粉絲們記得關注才不會錯過囉！
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