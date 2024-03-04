20元「薄荷萊姆霜淇淋」！IKEA 3月美食新品登場 「2款愛心鬆餅」大玩諧音梗

3月新品美食出場！IKEA「3月美食」新登場，推出多款美味麵食，台味異國風混搭出擊，還有甜點「鐵觀音芝麻捲」，以及清爽新口味「薄荷萊姆霜淇淋」，新品愛心鬆餅強勢登場，高顏值餐點等你來征服。

圖／IKEA提供

吃貨來報到！IKEA 3月美味新品重磅開賣，像是沒有肉也涮嘴的「植物滷肉義大利麵」、愛吃肉必點「柚香梅花豬排紅醬筆管麵」及「香草雞腿排紅醬義大利麵」、肉丸控「植物丸和風飯佐咖哩醬」等主食，甜點部分更是令人垂涎，有新品蛋糕「鐵觀音芝麻捲」、話題焦點「薄荷萊姆霜淇淋」，以及「丸弄你心、芋見真心」兩款諧音梗新口味愛心鬆餅。

圖／IKEA粉專

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IKEA「薄荷萊姆霜淇淋」，售價20元。圖／IKEA官網

IKEA 3月新品「丸弄你心（售價55元）、芋見真心（售價50元）」。圖／IKEA官網

圖／IKEA官網

此外，除了豐富的3月新品美食外，即日起至3/20，還有IKEA「絕版品出清」活動現正進行中，最殺5折起。不論是逛完再吃，還是吃完再逛都剛好。