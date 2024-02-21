南華大學畢業生就業率近九成五 引領學生走向國際

南華大學以「生命教育、環境永續、智慧創新、三好校園」辦學特色發展，重視學生專業力及就業力，課程落實學用合一，提供完善職涯輔導，畢業生就業率94.49%，雇主滿意度89.25%，績效卓著深獲考生及家長青睞，112學年度全校新生註冊率達91.51%，持續穩健成長，也是企業最愛的大學之一。

南華大學連續8年名列全球前百大綠色大學，校園湖光山色風景秀麗。圖／南華大學提供

奬優扶弱 校內建置100多個實作場域

南華大學減輕學生經濟負擔，持續施行「奬優扶弱」及「海外學習」制度，學雜費低於國立大學，入學成績優異者依成績提供不等的海外學習獎勵金，學生可在大學4年內運用獎勵金至海外學習，開拓國際視野。對於經濟不利學生，另加碼補助生活扶助金且四年住宿免費。

南華大學榮獲教育部「友善校園獎-卓越學校」，校長林聰明（中）、學務長柳雅梅（右）出席頒獎典禮，並與教育部常務次長林騰蛟（左）合影。圖／南華大學提供

為提升學生職場實務能力，在校內建置100多個實作場域，將課程融合專業知識與實務經驗，也透過產學合作引進產業能量，推動實習或職場體驗，目前已與675家企業簽訂產學合作協定，更與超過1118家機構簽訂實習合作，提供學生多元的實習機會，讓學生畢業即能與職場無縫接軌。

南華大學成立「Pro職涯特別健診室」，校長林聰明（左五）主持揭牌儀式。圖／南華大學提供

設置海外學習獎勵 鼓勵學生走向全球

全球化時代來臨，學生學習不僅限於教室，南華大學特別設置海外學習獎勵制度，鼓勵學生勇於跨出國際至海外學習，鼓勵學生走向世界學習不同文化，翻轉未來。每年寒暑假辦理短期海外學習團，可至英國劍橋大學、美國西來大學、澳洲南天大學等校學習，各系所也與中國大陸、日本、韓國及東南亞等地區的姊妹校，開設移地教學課程。疫情前每年海外學習人數占全校總人數12%，超過600人次。

南華大學提供海外學習獎勵金，鼓勵學生海外學習海外學習。學生於美國西來大學校園合影。圖／南華大學提供

南華大學學生更可申請到「佛光山教團系統大學」的美國西來大學或有跨國合作2+2雙學位之姊妹校進行「2+2雙學位」課程，只要達到兩校畢業標準，即可取得兩校學士學位文憑，與世界接軌。自104學年度至112學年度共有38位學生修讀西來大學2+2雙學位，已有27位獲得雙學位，尚有8位同學尚在西來大學修讀中。畢業生留美工作或就讀研究所繼續深造，比率高達83%，更有畢業校友錄取世界百大領域排名12的英國華威大學(Warwick University)商業分析研究所，足見南華校友在國際上極具競爭力。

推動跨領域學習 培養學生跨界思考

南華大學近年推動「跨領域課程」、「職場體驗或實習」、「海外學習」及「專業証照輔導考照補助」等方面，皆有極佳成效。為提升學生競爭力，不僅強化學生外語能力，更開設20個跨領域學程，鼓勵學生發展多元專長，培養統計與數據分析能力、程式設計AI操作能力、財經素養、永續經營等跨領域通識能力，也培育學生跨界思考及跨域整合的創新能力。

南華大學連續2年獲國家企業環保獎最高榮譽「巨擘獎」，環境部部長薛富盛（左）授獎校長林聰明（右）肯定優異表現。圖／南華大學提供

南華大學優質辦學，每年皆獲得國內、外多項獎項肯定，四度榮獲教育部「生命教育特色學校」，連續8年蟬聯「世界百大綠色大學」，連續4年獲英國泰晤士高等教育(THE) 世界大學影響力排名全球401-600名，2023年並列全國第14名；連續4年獲世界佛教大學排名前10名；也連續2年榮獲國家企業環保獎最高榮譽「巨擘獎」，並拿到「112年教育部友善校園獎」卓越學校及「品德教育特色學校」等多項優異辦學績效。南華大學是一所深耕生命教育邁向永續發展的大學，就讀南華，必成菁華！