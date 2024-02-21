快訊

華航重大工安意外！飛機維修員移除起落架遭夾「送醫不治」

創校47年培育數萬工科人才 大漢技術學院宣布8月起停辦

柯文哲曾罵「不要臉的肥貓」 陳炯松被判還1439萬9千退職金

南華大學畢業生就業率近九成五 引領學生走向國際

聯合新聞網／ 文／黃于凡
南華大學林聰明校長（右二）與學生互動，關心學習狀況。圖／南華大學提供
南華大學林聰明校長（右二）與學生互動，關心學習狀況。圖／南華大學提供

南華大學以「生命教育、環境永續、智慧創新、三好校園」辦學特色發展，重視學生專業力及就業力，課程落實學用合一，提供完善職涯輔導，畢業生就業率94.49%，雇主滿意度89.25%，績效卓著深獲考生及家長青睞，112學年度全校新生註冊率達91.51%，持續穩健成長，也是企業最愛的大學之一。

南華大學連續8年名列全球前百大綠色大學，校園湖光山色風景秀麗。圖／南華大學提供
南華大學連續8年名列全球前百大綠色大學，校園湖光山色風景秀麗。圖／南華大學提供

奬優扶弱 校內建置100多個實作場域

南華大學減輕學生經濟負擔，持續施行「奬優扶弱」及「海外學習」制度，學雜費低於國立大學，入學成績優異者依成績提供不等的海外學習獎勵金，學生可在大學4年內運用獎勵金至海外學習，開拓國際視野。對於經濟不利學生，另加碼補助生活扶助金且四年住宿免費。

南華大學榮獲教育部「友善校園獎-卓越學校」，校長林聰明（中）、學務長柳雅梅（右）出席頒獎典禮，並與教育部常務次長林騰蛟（左）合影。圖／南華大學提供
南華大學榮獲教育部「友善校園獎-卓越學校」，校長林聰明（中）、學務長柳雅梅（右）出席頒獎典禮，並與教育部常務次長林騰蛟（左）合影。圖／南華大學提供

為提升學生職場實務能力，在校內建置100多個實作場域，將課程融合專業知識與實務經驗，也透過產學合作引進產業能量，推動實習或職場體驗，目前已與675家企業簽訂產學合作協定，更與超過1118家機構簽訂實習合作，提供學生多元的實習機會，讓學生畢業即能與職場無縫接軌。

南華大學成立「Pro職涯特別健診室」，校長林聰明（左五）主持揭牌儀式。圖／南華大學提供
南華大學成立「Pro職涯特別健診室」，校長林聰明（左五）主持揭牌儀式。圖／南華大學提供

設置海外學習獎勵 鼓勵學生走向全球

全球化時代來臨，學生學習不僅限於教室，南華大學特別設置海外學習獎勵制度，鼓勵學生勇於跨出國際至海外學習，鼓勵學生走向世界學習不同文化，翻轉未來。每年寒暑假辦理短期海外學習團，可至英國劍橋大學、美國西來大學、澳洲南天大學等校學習，各系所也與中國大陸、日本、韓國及東南亞等地區的姊妹校，開設移地教學課程。疫情前每年海外學習人數占全校總人數12%，超過600人次。

南華大學提供海外學習獎勵金，鼓勵學生海外學習海外學習。學生於美國西來大學校園合影。圖／南華大學提供
南華大學提供海外學習獎勵金，鼓勵學生海外學習海外學習。學生於美國西來大學校園合影。圖／南華大學提供

南華大學學生更可申請到「佛光山教團系統大學」的美國西來大學或有跨國合作2+2雙學位之姊妹校進行「2+2雙學位」課程，只要達到兩校畢業標準，即可取得兩校學士學位文憑，與世界接軌。自104學年度至112學年度共有38位學生修讀西來大學2+2雙學位，已有27位獲得雙學位，尚有8位同學尚在西來大學修讀中。畢業生留美工作或就讀研究所繼續深造，比率高達83%，更有畢業校友錄取世界百大領域排名12的英國華威大學(Warwick University)商業分析研究所，足見南華校友在國際上極具競爭力。

推動跨領域學習 培養學生跨界思考

南華大學近年推動「跨領域課程」、「職場體驗或實習」、「海外學習」及「專業証照輔導考照補助」等方面，皆有極佳成效。為提升學生競爭力，不僅強化學生外語能力，更開設20個跨領域學程，鼓勵學生發展多元專長，培養統計與數據分析能力、程式設計AI操作能力、財經素養、永續經營等跨領域通識能力，也培育學生跨界思考及跨域整合的創新能力。

南華大學連續2年獲國家企業環保獎最高榮譽「巨擘獎」，環境部部長薛富盛（左）授獎校長林聰明（右）肯定優異表現。圖／南華大學提供
南華大學連續2年獲國家企業環保獎最高榮譽「巨擘獎」，環境部部長薛富盛（左）授獎校長林聰明（右）肯定優異表現。圖／南華大學提供

南華大學優質辦學，每年皆獲得國內、外多項獎項肯定，四度榮獲教育部「生命教育特色學校」，連續8年蟬聯「世界百大綠色大學」，連續4年獲英國泰晤士高等教育(THE) 世界大學影響力排名全球401-600名，2023年並列全國第14名；連續4年獲世界佛教大學排名前10名；也連續2年榮獲國家企業環保獎最高榮譽「巨擘獎」，並拿到「112年教育部友善校園獎」卓越學校及「品德教育特色學校」等多項優異辦學績效。南華大學是一所深耕生命教育邁向永續發展的大學，就讀南華，必成菁華！

南華大學

相關新聞

東海大學推動全校性AI計畫 連續四年奪下泰晤士「世界大學影響力排名」

連續四年奪下泰晤士「世界大學影響力排名」私校第一的東海大學，以「AI、跨域、博雅」為教育核心...

跨領域學習強化國際視野 國立東華大學激發學生潛能

國立東華大學創校30周年，歷經創校牟宗燦校長擘劃建設及歷任校長賡續努力得有今日優質校園...

南華大學畢業生就業率近九成五 引領學生走向國際

南華大學以「生命教育、環境永續、智慧創新、三好校園」辦學特色發展，重視學生專業力及就業力，課程落實學用合一...

中華大學 前進竹科的直達車

中華大學是全國最接近竹科的私立大學，為了讓學生能畢業即在園區高薪就業，華大藉由「探索、分析、實作、實習」的學習路徑...

國立宜蘭大學厚植人工智慧 開創國際新局

「宜大躍百年 蛻變展風華」，即將迎來百年校慶的國立宜蘭大學，擁有豐厚實務底蘊及創新智能科技，厚植人工智慧、綠色科技...

中原大學 註冊率百分百蟬聯全國第一

根據教育部公布112學年度公私立一般大學大學部新生註冊率，中原大學註冊率百分百，再度蟬聯全國第一，也是全國私立一般大學唯一獲此佳績...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。